Sivas'ta yamaca Atatürk'ü resmettiler

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SİVAS (AA) - Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Sarıkaya köyündeki en yüksek tepeye, Cumhuriyet'in 94. yıl dönümü anısına beton ve taş kullanılarak, 200 metrekare genişliğinde Mustafa Kemal Atatürk'ün portresi yapıldı.

Merkez Sarıkaya Köyü Derneği, Cumhuriyet'in 94. yıl dönümünde köye Atatürk potresi yapmak için kampanya başlattı. Yurt dışında yaşayanların ve köylülerin katkılarıyla toplanan yaklaşık 40 bin lira ile köye hakim tepenin yamacındaki Colü Baba mevkisine 200 metrekare genişliğinde Atatürk potresi inşa edildi.

Merkez Sarıkaya Köyü Dernek Başkanı Salih Elmas, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhuriyet'in 94. yıl dönümünde dernek olarak bir projeyi hayata geçirmek istediklerini belirtti.

Bu kapsamda bir kampanya başlattıklarını anlatan Elmas, "Dernek yönetimi olarak kampanyaya ilk katkıyı bizler yaptık. Sonrasında gerek gurbette yaşayan ve gerekse köyde yaşayan vatandaşlarımız kampanyaya destek oldu. Başlatmış olduğumuz kampanyaya çocuklarımız kumbarasından, emeklilerimiz maaşından bağış yaptı. İnşallah aynı büyüklükte Türk bayrağı yaparak, bu alanı ışıklandıracağız ve yeşillendireceğiz." dedi.

Çalışmanın 3 ay sürdüğünü ifade eden Elmas, "Atatürk potresinin yapımında beton ve taş kullandık. Her türlü iklim şartlarına dayanıklı polyester malzemesi kullandık. Bu, benim çocukluk hayalimdi. Bu hayalimi hayata geçirdiğim için çok mutluyum." diye konuştu.

- Aynı büyüklükte Türk bayrağı yapılacak

Yaklaşık 500 metrekarelik alana uygulanacak projenin ikinci etabında ise Atatürk potresinin yanına aynı büyüklükte Türk bayrağı yapacaklarını kaydeden Elmas, projeye destek beklediklerini bildirdi.

Cumhuriyet'in 94. yıl dönümü anısına bölgeye 94 çam fidanı da diktiklerini vurgulayan Elmas, bu uygulamayı geleneksel hale getireceklerini, her sene Cumhuriyet'in yaşı kadar fidanı toprakla buluşturacaklarını aktardı.