Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci Kastamonu'da

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KASTAMONU (AA) - Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Birileri AK Parti siyasetini anlamayabilir. Birileri AK Parti'deki değişimi, dönüşümü anlamayabilir. Birileri son günlerde belediye başkanlarındaki değişimi anlamayabilir. Bilsinler ki AK Parti sıradan bir parti değil. AK Parti hareketi bir dava hareketidir." dedi.

Tüfenkci, AK Parti Kastamonu Merkez İlçe 6. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, tüm vatandaşların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Cumhuriyet ruhunun devam ettiğini belirten Tüfenkci, "Bilinsin ki Cumhuriyet'i kuran ruh bugün de dimdik ayakta istiklal ve istikbal mücadelesini sürdürüyor. 15 Temmuz'da bu ruh gerçekten zirveye çıktı. Göğsünü toplara, tanklara karşı siper eden bu millete biz ne kadar şükran duysak, hizmet etsek azdır. Bunun için AK Parti kadroları gece gündüz demeden çalışıyor, koşturuyor." diye konuştu.

AK Parti kadrolarının millete hizmetkar olmak için yola çıktığını ifade eden Tüfenkci, belediye başkanlarının istifalarına değindi.

- "Bunu CHP'nin, MHP'nin anlaması mümkün değil"

AK Parti hareketinin bir dava hareketi olduğunu vurgulayan Tüfenkci, şunları söyledi:

"Birileri AK Parti siyasetini anlamayabilir. Birileri AK Parti'deki değişimi, dönüşümü anlamayabilir. Birileri son günlerde belediye başkanlarındaki değişimi anlamayabilir. Bilsinler ki AK Parti sıradan bir parti değil. AK Parti hareketi bir dava hareketidir. Bir lideri vardır, bu lider Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bu partinin istişare mekanizmaları vardır. Bu partinin birlikte yol yürüdüğü milleti vardır. Onlarla yapılan istişareler neticesinde alınan kararlar vardır. Bütün arkadaşlarımız bu istişareler sonucu alınan kararlara 'başım gözüm üstüne' der ve gereğini yapar. Bunu CHP'nin, MHP'nin anlaması mümkün değil. Bu davanın içinde yetişenler, millete hizmet için yola çıkanlar anlar. Bizim sevdamız koltuk sevdası değil, bizim sevdamız millete hizmet sevdasıdır. Bizim tek dayanağımız halk ve haktır. Ne vesayet odaklarına, ne cuntacılara ne de darbecilere dayandık. Sadece halka ve hakka dayandık."

- "Türkiye'yi her alanda en az 3 kat büyütmüşüz"

Terörle mücadelenin kararlı şekilde devam ettiğine de işaret eden Tüfenkçi, "Bir yandan FETÖ, bir yandan PKK, bir yandan DEAŞ, bir yandan DHKP-C ile mücadele ediyoruz. Bir yandan da Türkiye'yi büyütme mücadelesi veriyoruz." dedi.

Tüfenkci, şöyle devam etti:

"Allah'ın izni ve sizlerin desteği ile Türkiye'yi her alanda büyütüyoruz. AK Parti iktidara gelmeden önce milli gelir 3 bin 500 dolar civarındayken şimdi 11 bin dolar civarına çektik. Baktığımızda Türkiye'yi her alanda en az 3 kat büyütmüşüz, bazı alanlarda da 5 kat büyütmüşüz. Türkiye'nin önünü kesmek için defalarca girişimde bulunuldu. Türkiye, bölgesinde ve dünyada yaşanan tüm sıkıntı ve çalkantılara rağmen hedefleri doğrultusunda kararlı yürüyüşünü sürdürüyor. Gezi olayları,17-25 Aralık yargı emniyet darbesi, bölücü örgütün Kobani olayları, çukur siyaseti, 15 Temmuz hain darbe girişimi...Bütün bu olaylar Türkiye'nin önünü kesme çalışmasıydı ama bunlar milletimizi, Cumhurbaşkanımızı unutuyorlar. Türkiye üzerinde kim operasyon yapmaya kalkarsa kim ameliyat yapmaya çalışırsa o eller kırılır."

- "Onlar yetimin başını okşamanın ne demek olduğunu anlayamazlar"

Türkiye'nin birlik ve beraberlik içinde daha da güçleneceğini vurgulayan Tüfenkci, şu görüşlerini paylaştı:

"Etrafımızdaki açılan ateş çukurunun biliyoruz ve onlara karşı önlemlerimizi alıyoruz. Oralara gidiyoruz ve oralarda operasyon gerçekleştiriyoruz. Sadece Türkiye'ye değil Türkiye'nin umudu olan mazlumlara da mağdurlara da umut olmaya devam edecek, onlara da elimizi uzatıyoruz, uzatmaya devam edeceğiz. Birileri varsın eleştirsin. Onlar bizim gönül dünyamızı, gönül coğrafyamızı anlayamazlar. Onlar yetimin başını okşamanın ne demek olduğunu anlayamazlar. Onlar Afrika'nın çöllerinde su kuyusu açmanın ne demek olduğunu anlayamazlar, anlatmazlar. Bunu ancak gönül coğrafyası geniş olanlar anlar ve onlar bunun peşinde giderler. Türk milleti bunu anlıyor, bunu destekliyor ve her seçimde bize destek veriyor."

- "AK Parti 80 milyonu kucaklayan tek partidir"

Tüfenkci, 2019 seçimlerinin önemli olduğunu sıradan bir seçim olarak görülmemesi gerektiğine işaret ederek, "Hem yerel seçimlere girdiğimiz bir zaman hem de milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimini yapacağımız Türkiye'nin geleceğine yön verecek seçimleri yaşayacağız. Sizlerin desteğiyle biz 16 Nisan'da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçtik. İnşallah onun meyvelerini de 2019 seçimlerinde alacağız. 2019 seçimlerindeki başarımız bizi 2023 hedeflerimize 2053 hedeflerine ve 2071 hedeflerine götürecek." değerlendirmesini yaptı.

Kongreye, AK Parti Kastamonu Milletvekilleri Hakkı Köylü, Metin Çelik ve Murat Demir, Belediye Başkanı Tahsin Babaş, İl Başkanı Halil Uluay ve partililer katıldı.