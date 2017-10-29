Şırnak'ta Hazreti Nuh'un gemisi siluetinde hatıra ormanı

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ŞIRNAK (AA) - Şırnak Üniversitesince (ŞÜ), Hazreti Nuh'un gemisi siluetinde hatıra ormanı kuruldu.

ŞÜ tarafından hazırlanan "Şehri Nuh Hatıra Ormanı Projesi" kapsamında, İkizce köyü mevkisinde kurulan alanda düzenlenen törenle ilk fidanlar toprakla buluşturuldu.

Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, fidan dikim töreninde yaptığı konuşmada, kentte daha önce yaşanan sıkıntılı dönemlerin geride kaldığını söyledi.

Kentte her yönden bir değişim dönüşüm yaşandığını aktaran Aktaş, "Hem altyapı, hem üst yapısıyla inşallah kısa sürede Şırnak çok müstesna bir kent olacak. Kendini yenilemiş çok güzel bir şehir olarak düzlüğe çıkacaktır. Bu ağaçlandırma projesi, hizmet odaklı anlayışın bir güzel örneğidir. Burada yaklaşık 180 bin fidanı toprakla buluşturuyoruz. Allah'ın izniyle Nuh aleyhisselamın gemisinin silueti ortaya çıkacak." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkan Vekili Turan Bedirhanoğlu da Şırnak'ın gündeminden terörü çıkararak, hizmete ve sosyal dokuya yönelik projelere yönlendirilmiş bir kent inşa edileceğini belirtti.

ŞÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan ise Şehri Nuh Hatıra Ormanı Projesi kapsamında 3 bin 500 dekarlık alanın ağaçlandırılacağını dile getirdi.

Ağaçlandırmayla beraber orman köylülerini kalkındırmak amacıyla da fıstık ve badem ağacı dikeceklerini anlatan Erkan, "Önümüzdeki 10 yıl içinde bu ağaçların gölgesinde de piknik yapacağız. Sadece Hazreti Nuh'un gemisinin silueti değil, aynı zamanda led lambalarla, güneş panelleriyle burayı donatacağız. Akşam üzeri buralardan geçerken gemi silueti ortaya çıkacak." diye konuştu.

Konuşmaların ardından ilk etapta 5 bin fidan toprakla buluşturuldu.