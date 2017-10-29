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Köyceğiz'de ikinci el pazarı

29 Ekim 2017 Pazar, 18:30

MUĞLA (AA) - Köyceğiz ilçesinde, 7 yıldır her ayın son pazar günü kurulan ikinci el pazarında vatandaşların kullanmadığı eşya, kadınların el emeği ürünleri ile organik ürünler satışa sunuluyor.

Muğla Yabancılar Derneği ve Köyceğiz Belediyesinin birlikte düzenlediği etkinliğe, Muğla ilçelerinin yanı sıra Denizli ve Aydın'dan gelen ziyaretçiler ilgi gösteriyor.

Yaklaşık 200 stantın kurulduğu pazarda vatandaşlar, evlerinde kullanmadıkları eşyayı satma fırsatı buluyor.

İkinci el eşyanın yanı sıra ev ekonomisine katkı sağlamak isteyen kadınların yaptığı el emeği çeşitli malzemeler ve organik ürünler de ziyaretçilerin beğenisini topluyor.

Muğla Yabancılar Derneği Başkanı Halil Karanfiloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ikini el pazarının dernek ve Köyceğiz Belediyesi işbirliğinde kurulduğunu söyledi.

Pazarın genelde kış aylarında kurulduğunu belirten Karanfiloğlu, "Pazar yoğun bir ilgi görüyor. Çevre il ve ilçelerden katılımlar oluyor. El sanatlarının yanı sıra insanlar evde kullanmadıklarını eşyalarını getirip burada satma imkanı buluyorlar. İkinci el pazarımız kış aylarında bölgemiz turizmine de katkı sağlıyor. Denizli, Aydın illerinden ve Muğla'nın diğer ilçelerinden buraya seferler düzenleniyor." dedi.


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