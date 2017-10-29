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ERZURUM (AA) - TFF 1. Lig'in 10. haftasında Denizlispor'u 4-1 mağlup eden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un teknik direktörü Osman Özköylü, "Bu maç bir milat olacak." dedi.

Özköylü, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, farklı galibiyet dolayısıyla mutlu olduklarını belirtti.

Böyle bir galibiyete ihtiyaçları olduğu vurgulayan Özköylü, şunları söyledi:

"Sezon başından beri istediğimiz oyun sistemi konusunda ilerleme katedememiştik. Eskişehirspor maçı sonrası oyuncuları uyardım. Onlar da bugün ve kupadaki Tire 1922 maçında etkili oynadılar, çok iyi bir mücadele ortaya koydular. Geriye düştük, baskımızı inancımızı kaybetmedik. Bence harika bir oyun oynadık. Oyuncularım istediklerimi yüzde 100 ortaya koydular. Bu tempoyu sürekli hale getirmeliyiz."

Özköylü, takımının bugüne kadar kalitesini sahaya yansıtamadığını belirterek, "Bireysel hatalarımız olmasaydı bugün çok daha farklı bir noktada olabilirdik. Bu maç bir milat olacak. Sahada mükemmel bir mücadele vardı, rakibimizin pozisyonu dahi olmadı. Bu bir şeyleri doğru yaptığımız göstergesidir. İnşallah bundan sonra bu tempoyu devam ettireceğiz." ifadelerini kullandı.





- Denizlispor cephesi





Denizlispor Teknik Direktörü Reha Kemal Erginer de rakiplerini kutlayarak, "Galibiyeti hak ettiler. Maçın hiçbir noktasında mücadeleye ortak olamadık. Öne geçtiğimiz anlarda bile oyun olarak memnun değildim." diye konuştu.

Erginer, "Kötü bir oyun, kötü bir skor. Rakibe karşılık veremedik. Göreve geldiğimizden beri oynadığımız en kötü oyundu. 6 puanlık bir maçtı. En kötü bir puan alıp dönmeliydik. Böylesine kötü bir futbol beklemiyordum." değerlendirmesinde bulundu.



