Futbol: Süper Lig

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Stat: Bursa Büyükşehir Belediye

Hakemler: Ali Palabıyık, Ceyhun Sesigüzel, Cevdet Kömürcüoğlu



Bursaspor: Harun Tekin, Ertuğrul Ersoy, Ekong, Titi, Barış Yardımcı, Badu, Agu, Batalla (Dk. 90 Jorquera), Aziz Eraltay (Dk. 88 Rüştü Hanlı), Kembo (Dk. 83 Delarge), Stancu



Antalyaspor: Boffin, Celustka, Chico, Diego, Sakıb Aytaç, Sandro, Charles, Menez (Dk. 46 Deniz Kadah), Harun Alpsoy, Maicon (Dk. 76 Vainqueur), Eto'o (Dk. 82 El Kabir)



Goller: Dk. 37 Agu, Dk. 46 Aziz Eraltay, Dk. 70 Kembo, Dk. 90 Batalla (Bursaspor)



Kırmızı kart: Dk. 45 Sandro (Antalyaspor)





BURSA (AA) - Süper Lig'in 10. haftasında Bursaspor, Antalyaspor'u 4-0 yendi.

46. dakikada Bursaspor Aziz Eraltay'ın golüyle farkı 2'ye çıkardı. Bu dakikada yeşil-beyazlıların sağ taraftan kazandığı köşe atışını Batalla kullandı. Bu oyuncunun yaptığı ortada Antalyasporlu savunma oyuncularından seken top, ceza sahası önünde bekleyen Aziz Eraltay'ın önüne düştü. Aziz'in düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0.

70. dakikada ev sahibi ekip Kembo ile farkı 3'e taşıdı. Gelişen Bursaspor atağında, sağ kanatta topla buluşan Stancu, meşin yuvarlağı Antalyaspor ceza sahası içinde bulunan Kembo'ya aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda top filere gitti: 3-0.

73. dakikada Antalyaspor'un sağ taraftan kazandığı korner atışını Maicon kullandı. Bu oyuncunun ceza sahası içine yaptığı ortada topa iyi yükselen Diego'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Harun Tekin'de kaldı.

90. dakikada Bursaspor, Batalla ile farkı 4'e yükseltti. Bu dakikada gelişen ev sahibi takım atağında sağ kanatta topla bulaşan Barış Yardımcı'nın ceza sahasına yaptığı ortada savunmadan seken top Stancu'ya eldi. Bu futbolcunun vuruşunda savunma oyuncuncularına çarpan meşin yuvarlak, Batalla'nın önünde kaldı. Batalla'nın şutunda top ağlara gitti: 4-0.

Karşılaşma Bursaspor'un 4-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.