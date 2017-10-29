İşitme engellilerin bayramını "Bayrak" şiiriyle kutladılar

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ERZURUM (AA) - Türkiye'nin 10 ayrı ilinden 12 adliye personeli, Arif Nihat Asya'nın "Bayrak" şiirini işaret diliyle okudukları video klipte bir araya gelip engellilerin Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında engellilerin bayramını kutlamak için proje hazırlayan 12 adliye personeli, ülkenin 10 farklı kentindeki çeşitli alanlarda, işaret diliyle Arif Nihat Asya'nın "Bayrak" şiirini okudu.

Çekilen videoları tek klipte toplayan adliye personeli, böylece işaret dilinin önemine dikkati çekip işitme engellilerin Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Projede yer alan Erzurum Adliyesinde görevli zabıt katibi Rüya Taşkun, AA muhabririne yaptığı açıklamada, farklı illerden adliye personelleriyle işitme engelli vatandaşların Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamak istediklerini söyledi.

Taşkun, proje fikrinin Konya Adliyesinde görev yapan arkadaşı Rıdvan Azar'dan çıktığını belirterek, "Bu fikri sosyal sorumluluk projesi kapsamında yaptık. Bu proje arkadaşımızın daha önce çektiği kliplerin devamı niteliğinde oldu." dedi.

Klipte farklı illerden adliye personellerinin yer aldığını ifade eden Taşkun, şöyle konuştu:

"Projede 10 ilden 12 Adalet Bakanlığı personeli ile bir araya gelerek böyle bir projeyi ortaya çıkardık. Cumhuriyetimizin 94. yıl dönümünde farklı bir proje yapmak istedik. Amacımız işitme engelli vatandaşlarımız ve işaret dili için farkındalık yaratmaktı. Projeyle Cumhuriyetimizin 94. yıl dönümünde işitme engelli vatandaşlarımızın bayramını kutlamak istedik."

