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Antalya'da hafif ticari araç Delice Çayı'na düştü

29 Ekim 2017 Pazar, 18:55
Antalya'da hafif ticari araç Delice Çayı'na düştü

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde Delice Çayı'na düşen araçta mahsur kalan çift itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kadir Zararsız yönetimindeki 07 NOP 03 plakalı hafif ticari araç, Yeniköy Mahallesi Saçkesiği mevkisinde Delice Çayı yatağına düştü.

Yağış nedeniyle su seviyesi yükselen çaydan çıkamayan sürücü Zararsız ve henüz ismi öğrenilemeyen eşi, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri sürücü ve eşini araçtan çıkardı.

Sürücü Zararsız ve eşinin kazada yara almadıkları öğrenildi.


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