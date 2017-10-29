Maçın ardından

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KONYA (AA) - Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, Süper Lig'in 10. haftasında Osmanlıspor'u yenmelerinin, öz güven açısından önemli olduğunu söyledi.

Özdilek, 1-0 kazandıkları karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, göreve galibiyetle başladığı için çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Atiker Konyaspor camiasının çok stresli ve sıkıntılı bir süreçten geçtiğini ifade eden Özdilek, "Böyle bir süreçte bu müsabakayı kazanmak, oyuncu ve camianın öz güveni açısında çok önemliydi. Elimizde sihirli değnek yok. Birçok şeyi değiştirmek için zamana ihtiyacımız var. Bugün en azından bunun sinyalini vermek istiyorduk. Bunu da verdiğimizi düşünüyorum." diye konuştu.

Maçın iki takım açısından da çok önemli olduğunu vurgulayan Özdilek, şunları söyledi:

"Rakip son maçını kazanmış, moralli bir şekilde geldi. Biz ise son 3 maçtır kazanamıyoruz. Bir travma var. Hoca değişti ve seyircisinden uzak. Bunları eklediğiniz zaman kolay bir maç değildi. Zaten istatistiklerimizde zor gol atan ve zor gol yiyen bir takım olduğumuz söyleniyor. Gol yememe özelliğimiz devam edecek. Ama üretme ve gol bulma sayımızı biraz yukarı çıkarmalıyız."

UEFA Avrupa Ligi'nde Salzburg ile oynayacakları maça odaklandıklarını anlatan Mehmet Özdilek, "Oynanmamış 3 müsabaka var. Biz de 3 puandayız. Matematiksel olarak devam eden her kulvarda olmayı seven bir adamım. Dolayısıyla Salzburg karşılaşması final gibi gördüğümüz müsabakalardan bir tanesi olacak." ifadelerini kullandı.





- Buz: "Talihsiz bir gol yedik"





Osmanlıspor Teknik Direktörü İrfan Buz ise genel anlamda maçın kısır geçtiğini ifade ederek, "İlk devre iki takımın pozisyonları olmasına rağmen 0-0 devre arasına girdik. İkinci yarıda 60. dakikaya kadar Konyaspor bastırıyordu. Ama bir gol pozisyonu çıkmadı." diye konuştu.

Final paslarını iyi yapamadıklarını, o yüzden de maçta dengeyi sağlayamadıklarını anlatan Buz, "Talihsiz bir gol yedik, diye düşünüyorum. Baktığınız zaman hiç olmayacak bir pozisyon. Bugünkü müsabakayı golü atan kazanacak, diye bir görüntü vardı. Aslında bu maç beraberlik maçıydı, olmadı ve mağlup olduk." değerlendirmesinde bulundu.



