Erzurum'da yaralı bulunan yaban keçisi Kars'ta tedavi altına alındı

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KARS (AA) - Erzurum'un İspir ilçesinde yaralı bulunan yaban keçisi, tedavisi yapılmak üzere Kars'a getirildi.

İspir ilçesinde vatandaşlar tarafından bulunan yaralı yaban keçisi, Erzurum Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Ekiplerce ilk müdahalesi yapılan yaban keçisi, tedavisinin yapılması amacıyla Kars'taki Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne gönderildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 13. Bölge Müdürlüğü Kars Şube Müdürü Murat Doğanay, gözünde saçma yarası olan yaban keçisine gerekli tıbbi müdahalenin yapılacağını, iyileştikten sonra doğaya bırakılacağını dile getirdi.

Bu arada, İspir'de polis ve muhtar tarafından bulunan yaralı ayı yavrusunun, Kars'a sevk edildiği sırada yolda telef olduğu öğrenildi.