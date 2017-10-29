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DENİZLİ (AA) - Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, 2002 yılında toplanan 100 liralık verginin 87 lirasının faize gittiğini belirterek, "Bugün Türkiye'de toplanan 100 liralık verginin 10 lirası faize gidiyor, geriye kalanı sizlere konut oluyor, yuva oluyor, mekan oluyor." dedi.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Vali Recep Yazıcıoğlu Spor Salonu'nda düzenlenen ve Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı iş birliğiyle Merkezefendi ilçesi Karahasanlı Mahallesi'nde yaptırılan 786 konutun kura çekim törenine katıldı.

Burada konuşan Bakan Zeybekci, cumhurun hakim olduğu, cumhurun dediğinin olduğu, milletin hakim olduğu, milletin hakimiyetinin şekillendiği Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Türkiye Cumhuriyeti'ni muasır medeniyetler seviyesinin daha ilerisine götürmek için çıktıkları bu yolculukta, 94. defa Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığını hatırlatan Zeybekci, şöyle konuştu:

"Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve bu cumhuriyeti kurarak bize emanet eden bütün kuruculara Allah'tan rahmet diliyorum ve cumhuriyetimizin devamı için canını ve kanını bu ülkeye, bu vatana, bu bayrağa feda eden bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.

Cumhuriyetimizin her gün bir santim daha, bir adım daha ileri gitmesi için gayret gösteren bütün milletimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Bundan 15 sene önce namerde muhtaç olan bir ülkeden bugün insanlarına refah dağıtan, insanların dertleriyle hemhal olan bir ülkeye ve bir devlete geldik. 2002 yılında Türkiye'de toplanan 100 liralık verginin 87 lirası faize gidiyordu, o faizi alanlar onu aldıkları gibi gidiyorlardı. Bugün Türkiye'de toplanan 100 liralık verginin 10 lirası faize gidiyor, geriye kalanı sizlere konut oluyor, yuva oluyor, mekan oluyor. O gün el açan Türkiye'den bugün açılan ellerin hemen hemen tamamına ulaşan bir Türkiye Cumhuriyeti devletine geldik. O gün yardım bekleyen Türkiye'den bugün dünyada mazlumlara ecdadın bize emanet ettiği kültür coğrafyası dediğimiz bu coğrafyada dünyada en çok yardım eden bir millet haline geldi Türkiye."

İlk belediye başkanı olduğu 2004'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, kendisini Ankara'ya çağırdığında söylediği sözün hala kulaklarında olduğunu, Erdoğan'ın belediye başkanlarına, valilere, kaymakamlara "Benim insanım arlıdır, bizim milletimiz derdini söylemez, içine atar. Belediye başkanlarından, valilerden, milletvekillerinden, bakanlardan şunu bekliyorum zaman zaman. Gideceksiniz bulacaksınız, dertlinin derdine derman olacaksınız, insanların ihtiyaçlarını yerinde bulacaksınız" dediğini aktaran Zeybekci, bugün o talimatlardan bir tanesinin daha yerine gelmiş olmasından dolayı son derece memnun olduğnu, 786 kişinin sıcacık yuvaya kavuşacağını kaydetti.

Konut isteyip de alamayan vatandaşların tamamının konut sahibi olabilmesi için "Durmak yok yola devam" diyen Zeybekci, kente 25 bin konut sözlerinin olduğunu, şimdi onların tamamının bütün ilçelerde yapılmaya başlandığını ifade ederek, "TOKİ'ye belediye başkanlığına ilk başladığımdan itibaren bize vermiş oldukları destekten dolayı teşekkür ediyorum. Şu anda Denizli'nin bütün ilçelerinde ve Denizli'nin merkezinde hemşehrilerimiz kira öder gibi konut sahibi olacaklar." dedi.

İhtiyaç sahiplerine sosyal konut yapmaya devam edeceklerini kaydeden Zeybekci, şu ifadeleri kullandı:

"Kim ne derse desin bu millet tarihi boyunca asla 'aman' demedi, bu millet tarih boyunca asla esir olmadı. Milyonlarca şehit verdi, asla teslim olmadı. Onun için dünyada hiçbir milletin yazamadığı bir destanı yazan, yani 15 Temmuz dünyaya bir demokrasi destanı olarak altın harflerle yazıldı. Bu destan yazan bu aziz millete hizmetkar olabilmek Allah'ın bizlere vermiş olduğu bir lütuftur. Onun için Allah'a hamdediyoruz, şükrediyoruz. Bu eserde emeği geçen bütün kardeşlerime teşekkür ediyorum ama Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımıza ve değerli bakanımız Fatma Betül Sayan Kaya'ya ayrıca teşekkür ediyorum bu muhteşem proje için. İşte devlet öyle bir devlet olmalı ki nerede bir ihtiyaç sahibi bir vatandaşı var, nerede bir muhtaç vatandaşı var, nerede okuyamayan bir çocuğu var, nerede hasta yatan veyahut da ulaşılamayan bir ihtiyarı, hastası var, ona ulaşıp onun bir nefesini dahi daha iyi alabilmesini sağladığı zaman Türkiye Cumhuriyeti'nin bayrağı öyle şanlı dalgalanacak ve dalgalanmaya devam edecektir. O zaman devlet olunur, o zaman büyük devlet olunur ve böyle devlet olma geleneğinden gelen bir millet Göktürk Kitabeleri'nde yazdığı gibi hiç kimse merak etmesin bu millet asla yeise düşmesin. Dostlarımız merak etmesin, düşmanlarımız da heveslenmesin. Üstte mavi gök yarılmadıkça altta yağız yer çökmedikçe bu milletin dinini ve töresini kimse bozamayacaktır. Başımız dik olacak. 786 kardeşimiz bugün burada evlerine kavuşacak, inşallah kalanlar da sonra kavuşacak. Sizden tek bir şey istiyoruz bu devletin hizmetkarlarına dua edin inşallah diyoruz."

- Konutların yüzde 10'u engellilere

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ise cumhuriyetin kuruluşunun temellerini hazırlayan milli mücadelenin ilk manevi kıvılcımının yakıldığı Denizli'de olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

15 Mayıs 1919'da Yunanlıların İzmir'i işgal ettiği gün Denizli Müftüsü Ahmet Hulusi Efendi'nin bu işgal girişimine karşı durulması için cihat fetvası verdiğini, bunun milli mücadele için verilen ilk fetva olduğunu belirten Kaya, herkesin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik etti.

Bakan Kaya, "Devletimizin birliği, güvenliği ve huzuru için mücadele eden güvenlik güçlerimizi ve son olarak da cumhuriyetimizin ve vatanımızın bölünmez bütünlüğünü 15 Temmuz'da bir kez daha gösteren aziz milletimizi bir kez daha saygıyla şükranla selamlamak istiyorum." dedi.

Kura sonucu ev sahibi olacakların yüzde 10'unu engellilerin oluşturduğunu, son 15 yılda sosyal politikalar anlamında adeta "sessiz bir devrimi" ortaya koyduklarını, sosyal devlet olma yolunda yaptıkları hizmetlerin saymakla bitmeyeceğini anlatan Kaya, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik sosyal yardımlar için ayırdıkları bütçeyi 23 kat arttırdıklarını kaydetti.

2002 yılında 1,4 milyar olan sosyal yardımların 2016'da 32 milyara çıktığını, 4 kalem olan sosyal yardımın 39'a çıkarıldığını dile getiren Bakan Kaya, bakanlığı ile TOKİ arasında imzalanan protokol ile bugüne kadar projelendirilen 33 bin 337 sosyal konut projesinden 31 bin 588'inin hak sahiplerine teslim edildiğini belirtti.

Geriye kalan bin 749 konutun yapımının halen sürdüğünü, 2+1 konutların ihtiyaç sahipleri vatandaşlara 270 ay vade ile sabit ödeme imkanı ile verildiğini ifade eden Kaya, "Aslında bu konutların maliyeti 270 ayda yapılan ödeme tutarından daha fazla. Aradaki farkı devlet olarak vatandaşa yansıtmadan biz karşılıyoruz." diye konuştu.

Devletin şefkatli elini tüm vatandaşlara uzattıklarını ifade eden Bakan Kaya, "Bu kucaklayıcı yaklaşımlarımız sonucunda devletimizin ulaştığı hane sayısı 2002 yılında 1 milyon iken bugün 3,1 milyon haneye sosyal devlet anlayışıyla yardım elimizi uzatıyoruz." dedi.

- Elektrik faturaları karşılanacak

Bakan Kaya, yakın zamanda psikososyal sorun yaşayan tüberküloz ve SSPE hastalarına yönelik yeni bir yardım programı hayata geçireceklerini, ağır kronik hastalık sebebiyle cihaza bağlı olan ve ihtiyacı olan hastaların elektrik fatura bedeli ve kesintisiz güç kaynağı ihtiyaçlarının bakanlık olarak karşılanacağını söyledi.

Devletin daha çok sayıda insana ve haneye şefkat eli uzatmasını zaman zaman 'ülkede yoksulluk artıyor' diye yanlış ve kasıtlı yorumlayanların olduğunu dile getiren Bakan Kaya, Dünya Bankasının yoksulluk ölçüm kriterlerine göre Türkiye'de yoksullukla mücadelede çok önemli iyileşme kaydettiklerini, 4,3 doların altında yaşayanların oranının 2002'de yüzde 30 iken bu oranın 2015 itibarıyla yüzde 1,5'un altına indiğini, hedeflerinin bunu sıfırlamak olduğunu vurguladı.

Dünya Bankasının yayınladığı başka bir rapora göre Türkiye'nin son 15 yılda dünya genelinde yoksulluğu en fazla azaltan ülke ilan edildiğinin altını çizen Bakan Kaya, sosyal devlet anlayışıyla 500 bin engelli ve yaşlı yakınına evde bakım aylığı verildiğini kaydetti.

Bakan Kaya, şöyle konuştu:

"Aylık ortalama bin 24 lira engelli evde bakım ücretini 500 binin üzerinde haneye, engelli yakınına veriyoruz. Ayrıca sosyal yardımların hak sahibinde kadınlarımıza öncelik veriyoruz. Bu yaklaşımla biz kadınlarımızı güçlendirmeyi hedefliyoruz. Bugün yapılan tüm sosyal yardımlarda hak sahiplerinin yüzde 62'sini kadınlarımız oluşturmakta. Hak temelli yaptığımız düzenli yardımlarda ise bu oran yüzde 76 seviyesine ulaşıyor. Biz 'insanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışı ile engellisine, yaşlısına, kimsesizine sokakta kalmış çocuğuna, kadınına sahip çıkan bir anlayış ile bugün 80 milyona en iyi hizmet vermenin onurunu yaşıyoruz. Bakanlık olarak engelli, yaşlı, kadın, çocuk, şehit, gazi ve yakınlarına yönelik çok önemli çalışmalar yapıyoruz. Tüm destek ve hizmetlerimiz doğrudan ya da dolaylı olarak ailenin korunması ve güçlenmesi, aile bütünlüğünün sağlanmasına yöneliktir."

Bakanlar Zeybekci ve Kaya ile diğer protokol üyeleri, Karahasanlı Mahallesi'nde yaptırılan ve yüzde 10'u engellilere tahsis edilen sosyal konutlarla ilgili konut alma hakkı ve konut belirleme kuralarının çekimini gerçekleştirdi.

Zeybekci ve Kaya, Van-Hakkari karayolunda yapılan kontrol sırasında teröristlerin saldırısında yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Uzman Çavuş Emrah Ceylan'ın Adalet Mahallesi'ndeki ailesini ziyaret etti, şehidin eşi Senem ve 11 yaşındaki oğlu Süleyman Ceylan ile görüştü.