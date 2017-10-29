Basketbolda maçın ardından

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SAKARYA (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde TOFAŞ'a 86-74 mağlup olan Sakarya Büyükşehir Belediyespor'un başantrenörü Selçuk Ernak, dördüncü periyotta gösterdikleri çabanın maçı geri getirmeye yetmediğini söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Ernak, galibiyetinden dolayı TOFAŞ'ı tebrik etti.

TOFAŞ'ın sezon başındaki takviyeleriyle iddiasını ortaya koyduğuna dikkati çeken Ernak, "Maçın başında planımıza uygun kalarak hücum ve savunmamızı doğru yönlendirebildik fakat ilk periyotttan sonra TOFAŞ, tecrübesi ve kalitesiyle bize ikinci ve üçüncü periyotta üstünlük sağladı. Burada fiziksel ve hücum organizasyonu olarak da gerekli cevapları veremedik. Dördüncü periyotta gösterdiğimiz çaba da maçı geri getirmeye yetmedi, çünkü TOFAŞ belli kalitesi olan bir takım, buna müsaade etmiyor." şeklinde konuştu.

Ernak, gelecek hafta Muratbey Uşak ile yapacakları maçı düşünmeye başladıklarını ve bütün enerjilerini bu mücadeleye hazırlanmak için kullanacaklarını dile getirdi.





- TOFAŞ cephesi





TOFAŞ Başantrenörü Orhun Ene ise Avrupa'da mücadelelerinin sürdüğünü ve iki kulvarda oynamanın kolay olmadığını vurguladı.

Türkiye liginin kolay olmadığını ifade eden Ene, şunları kaydetti:

"Sakarya Büyükşehir Belediyespor, ne kadar iyi bir takım olduğunu gösterdi. Enerji, konsantrasyon olarak düştüğümüz her yerde bizi yakalama becerisini gösterdiler ama oyuncularım tekrar oyun konsantrasyonunu yükselterek 15 sayılarda giden farkı korumasını bildi. Şu ana kadar yenilmedik ama bunlar bir şey ifade etmiyor, play-off önemli. Takım olarak tabii ki yenilmemekten dolayı mutluyuz ama önemli olan sahada doğru işler yapmamız. Bugün doğruların daha fazla, yanlışların daha az olduğu bir gündü ama sezonu iyi bitirmek istiyorsak gelişmemiz lazım."