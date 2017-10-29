Maçın ardından

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ADANA (AA) - Adana Demirspor'un teknik direktörü Giray Bulak, TFF 1. Lig'de 2-1 yenildikleri Akın Çorap Giresunspor maçına ilişkin "Oyuncularımın ortaya koyduğu mücadele, kazanma arzusu iyi ama zaman zaman bu tür hadiseler tüm takımların başına geliyor." dedi.

Bulak, maç sonrası düzenlenen basın toplantısında, iki haftadır çok sayıda pozisyon üretmelerine, rakiplerine de fazla pozisyon vermemelerine rağmen kazanamadıklarını belirtti.

Akın Çorap Giresunspor karşılaşmasında da ayaklarındaki topu rakibe vermeleri sonucu gol yediklerini, bunun kendilerine pahalıya mal olduğunu anlatan Bulak, şunları söyledi:

"Kendi sahanda 2-0 geriye düşmek kolay bir hadise değil. Ama ikinci yarı iyi pozisyonlar yakaladık. Erken gol bulabilseydik oyunu değiştireceğimize de inanıyorduk. Oyuncularımın ortaya koyduğu mücadele, kazanma arzusu iyi ama zaman zaman bu tür hadiseler tüm takımların başına geliyor."





- Akın Çorap Giresunspor cephesi





Adana Demirspor maçının zor geçeceğini bilerek karşılaşmaya hazırlandıklarını ifade eden Akın Çorap Giresunspor Teknik Direktörü Metin Diyadin, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Adana Demirspor'un içeride mağlup olduğu bir maçtan sonra oyun formatını değiştirdiğini biliyorduk. Yani kendi evinde olmasına rağmen bekliyor, oynuyordu. Bu doğrultuda çalıştık. İlk yarı istediğimiz gibi gitti, iki gol de bulduk. İkinciyi yarı hem saha şartları hem futbolcuların skoru koruma duygusu sıkıntı yaratabilirdi. Bununla beraber kontratakla skoru da yükseltebilirdik. O da olmadı sonuçta galip geldik. Bizim için yukarıya tutunma adına önemli bir maçtı."