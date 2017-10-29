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Van'da terör operasyonu

29 Ekim 2017 Pazar, 19:41

VAN (AA) - Van'da terör örgütüne yönelik operasyonda 6 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Terörle Mücadele ve Özel Harekat Şubesi ekiplerince kent merkezi ve ilçelerinde meydana gelebilecek terör olaylarının önlenmesi ve terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar sürdürüldüğü belirtildi.

Bu kapsamda bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendiği ifade edilen açıklamada, örgüt adına sokak eylemleri gerçekleştiren 6 şüphelinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Açıklamada, şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda dijital malzemeler ele geçirildiği kaydedildi.

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