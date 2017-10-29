Gönüllüler, böbrek hastası çocukları eğlendirdi

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te 50 gönüllü tarafından düzenlenen etkinlikte, böbrek nakli bekleyen 300 çocuk gönüllerince eğlenme imkanı buldu.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin desteklediği öğretmen, mühendis, doktor ve üniversite öğrencilerinden oluşan 50 gönüllü, 300 hastaya yönelik eğlence programı organize etti.

Böbrek hastası çocuklar, aileleriyle katıldığı etkinlikte Büyükşehir Belediyesi bandosunun çaldığı şarkılarla eğlendi. Seslendirilen şarkılara eşlik eden çocuklar, Atatürk ve Cumhuriyet şiirlerini de okudu.

Grup adına açıklamalarda bulunan öğretmen Pınar Yalkın, herkesin gönüllü olarak organizasyona destek olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Herhangi bir dernek çatısı altında toplanmadıklarını belirten Yalkın, "Yıllar boyunca irtibatlarını bırakmadığım öğrencilerim, bana yakın olan kişilerle beraber böyle bir etkinlik düzenledik. Bir çıkar ya da rant sağmak için burada değiliz. Amacımız sadece buradaki çocukları mutlu etmek. Şu anda burada 300 böbrek hastası çocuğumuz var. Onları mutlu etmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Böbrek hastası çocuklardan Ayşegül Can ise organizasyonun moral ve motivasyonlarını artırmaya katkı sunduğunu söyledi.

Kendilerine gösterilen ilgiden memnun kaldıklarını anlatan Can, "Hepsini çok seviyorum." dedi.