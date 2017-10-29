GÜNCELLEME 2 - Aydın'da silahlı kavga: 2 ölü, 10 yaralı

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Nazilli ilçesinde, iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaşamını yitirdi, 2'si ağır 10 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, aralarında husumet bulunan 2 aile, Muammer Aksoy Mahallesi'ndeki evlerinin önünde tartışmaya başladı.

Tartışma bir süre sonra büyüyerek uzun namlulu silahların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaralanan Mehmet Yazıcı'nın (32) hayatını kaybettiğini belirledi.

Kavgaya karışanlardan yaralanan 3'ü ağır 11 kişi ise Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Ömer Kaygusuz hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinde 2 kalaşnikof marka uzun namlulu silah, 6 pompalı tüfek ve 2 tabanca ele geçirildi.

- Şüpheli 10 kişi gözaltına alındı

Kavgaya karıştığı belirlenen şüpheli 10 kişi gözaltına alındı.

Öte yandan olayı duyan iki ailenin yakınları, Nazilli Devlet Hastanesi'ne geldi. Aileler arasındaki gerginliğin devam etmesi nedeniyle Aydın'dan çevik kuvvet ekibi sevk edildi. Polis ve jandarma ekipleri, mahalle ve hastane çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.

Nazilli Emniyet Müdürü Bünyamin Daşdemir de bilgi almak için hastaneye geldi.

- Taşınırken kavga çıkmış

Kavgada ölenlerden Mehmet Yazıcı'nın, ambalajcılık işiyle uğraştığı ve ailesiyle bugün İstanbul’a taşınmak için hazırlık yaptıkları, eşyalarını tıra yüklerken, çatışma çıktığı öğrenildi.

Olaya tanıklık eden mahalle sakinleri, küçük yaştaki çocukların da ellerinde silahlarla kavgaya karıştıklarını beyan etti.