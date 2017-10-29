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Motosiklet ve Vosvoslu fener alayı

29 Ekim 2017 Pazar, 19:54
Motosiklet ve Vosvoslu fener alayı

GİRESUN (AA) - Giresun Belediyesi, Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında motosiklet ve Vosvos kulüplerinin katılımıyla fener alayı düzenledi.

Yeniyol mevkisindeki Çotanak İlkokulu önünde toplanan vatandaşlar, Gazi Caddesi güzergahını izleyerek Atatürk Meydanı'na kadar yürüdü.

Burada konuşan Giresun Belediye Başkanı Kerim Aksu, fener alayına katılanlara teşekkür etti.

Aksu, Giresun'un işgal altında olmadığı halde milli mücadeleye iki gönüllü alayla katıldığını belirterek, "Söz konusu Cumhuriyet olduğunda, vatan olduğunda Giresunlu ne yapacağını biliyor. Bizim ruhumuzda Cumhuriyet, vatan, Atatürk var." dedi.

Etkinlik, havai fişek gösterisi ve konserlerin ardından sona erdi.

Tirebolu ilçesinde ise tarihi Yeniköy Mahallesi'nde vatandaşlar, Cumhuriyet'in 94. yıl dönümü dolayısıyla etkinlik düzenledi.

Mahalle halkı, Türk bayrakları ve dev Atatürk posteriyle mahalleyi süsledi.

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