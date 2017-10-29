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Trabzonspor-Galatasaray maçından notlar

29 Ekim 2017 Pazar, 19:56


TRABZON (AA) - Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray'ı konuk eden Trabzonspor, 4 eksikle sarı-kırmızılı ekibin karşısına çıktı.

Bordo-mavili takımda sakatlıkları süren Burak Yılmaz ve Juraj Kucka ile kart cezalıları Emmanuel Mas ve Hugo Rodallega, Galatasaray karşısında görev alamadı.

Forvette Burak Yılmaz ve Rodallega'nın yokluğunda Dame N'Doye, görev yaptı. Senegalli golcü, bu sezon ilk kez 11'de sahaya çıkma şansı yakaladı.

Teknik direktör Rıza Çalımbay, sol kanatta Mas'ın yerine Evkur Yeni Malatyaspor maçında stoperde görev yapan Mustafa Akbaş'a, stoperde de bu oyuncunun yerine Jan Durica'ya forma verdi.


- Sosa'nın yerine Bero


Trabzonspor'da deneyimli teknik adam, Arjantinli oyuncu Jose Sosa'yı yedek kulübesinde oturturken, Matus Bero'yu ilk 11'de sahaya sürdü.

Slovak futbolcu, ligin 2. haftasındaki Fenerbahçe maçının ardından ilk kez 11'de sahaya çıktı.


- Galatasaray'da 2 değişiklik


Galatasaray'da geçen haftaki Fenerbahçe derbisinin 11'ine göre 2 değişiklik yapıldı.

Sarı-kırmızılı takımda kart cezalısı Younes Belhanda'nın yerine Selçuk İnan, yedek kulübesinde oturtulan Serdar Aziz'in yerine ise Martin Linnes 11'de görev aldı. Linnes, Trabzonspor maçıyla 2 hafta sonra formasına kavuştu.


- Selçuk İnan, 101 gün sonra


Galatasaray'da Belhanda'nın yerine forma şansı bulan Selçuk İnan, 101 gün sonra ilk 11'de görev yaptı.

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda 20 Temmuz'da İsveç temsilcisi Östersunds ile oynanılan maça 11'de başlayan Selçuk İnan, bu sezon ligde ilk kez 11'de forma giydi.

Sarı-kırmızılı oyuncu, sahaya kaptan olarak çıktı.


- Taraftar ilgisi


Trabzonspor ile Galatasaray arasındaki karşılaşmaya taraftarlar büyük ilgi gösterdi.

Medical Park'ta tribünlerin tamamına yakını dolarken, sarı-kırmızılı taraftarlar da kendilerine ayrılan bölümdeki yerlerini alarak takımlarını Trabzon deplasmanında yalnız bırakmadı.

Bu arada Trabzonspor Kulübü Yönetim Kurulu, maç öncesi tribünlere gelen taraftarlara 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Türk bayrağı dağıttı. Bordo-mavili taraftarların yanı sıra Galatasaray taraftarı da kendilerine verilen bayrakları sallayarak Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

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