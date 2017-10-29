Maçın ardından

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ANTALYA (AA) - 2019 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde B Grubu'ndaki ilk maçında İngiltere'yi 5-0 mağlup eden İşitme Engelliler Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Ali Metin, hedeflerinin Avrupa şampiyonluğu olduğunu söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Metin, rakiplerinin iyi bir takım olduğunu belirterek, 2014'teki Avrupa Şampiyonası'nın yarı finalinde İngiltere ile oynadıklarını hatırlattı.

Müsabaka öncesindeki düşüncesinin aksine kolay bir maç olduğunu dile getiren Metin, "Sporcularımı tebrik ediyorum. Maçta son ana kadar tempomuzu, disiplinimizi kaybetmedik. 5-0 bizim için gayet net bir skor. İngiltere'yi ilk defa böyle bir skorla yendik." diye konuştu.

Gruptaki ikinci ve son maçlarını Çekya ile yapacaklarını aktaran Metin, "Hedefimiz Avrupa şampiyonluğu. Avrupa şampiyonu unvanı zaten bizde. O unvanı vermek istemiyoruz." ifadelerini kullandı.