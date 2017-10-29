94. Uluslararası Uzundere Karakucak Güreşleri

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ERZURUM (AA) - Erzurum'un Uzundere ilçesinde bu yıl 94'üncüsü düzenlenen karakucak güreşlerinde, Fatih Yaşarlı başpehlivan oldu.

İlçe merkezindeki alanda 18 ayrı kategoride yapılan güreşlere, Türkiye'deki çeşitli illerin yanı sıra Azerbaycan, İran, Gürcistan ve Gürcistan'ın Acara Özerk Cumhuriyeti'nden yaklaşık 300 sporcu katıldı.

Kura çekiminin ardından yıldızlar kategorisiyle başlayan güreşlerin büyükler kategorisinde, sporcular birbirleriyle kıyasıya mücadele etti.

Güreşlerin en çok ilgi gören başpehlivanlık bölümünde ise finalde İranlı rakibi Celil Türmadi'yi yenen Fatih Yaşarlı, başpehlivanlığı kazandı.

Vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği güreşlerin ardından dereceye girenlere ödül ve madalyaları verildi.

Uzundere Belediye Başkanı Muhammet Halis Özsoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, güreşin ata sporu olduğunu ifade ederek, "Bu spor dalını yaşatmaya özen gösteriyoruz. Karakucak güreşlerine her geçen gün katılım artmakta, ulusal ve uluslararası alanda kendisini göstermiş güreşçilerimiz burada bulunmaktadır." diye konuştu.

Amaçlarının güreşi yaygınlaştırmak olduğunu vurgulayan Özsoy, gençlerin bu spora özendirilerek kötü alışkanlıklardan uzak tutulduğunu aktardı.