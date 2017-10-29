Öne Çıkanlar
Son Dakika
YEREL HABERLER  / ERZURUM HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

94. Uluslararası Uzundere Karakucak Güreşleri

29 Ekim 2017 Pazar, 20:25


ERZURUM (AA) - Erzurum'un Uzundere ilçesinde bu yıl 94'üncüsü düzenlenen karakucak güreşlerinde, Fatih Yaşarlı başpehlivan oldu.

İlçe merkezindeki alanda 18 ayrı kategoride yapılan güreşlere, Türkiye'deki çeşitli illerin yanı sıra Azerbaycan, İran, Gürcistan ve Gürcistan'ın Acara Özerk Cumhuriyeti'nden yaklaşık 300 sporcu katıldı.

Kura çekiminin ardından yıldızlar kategorisiyle başlayan güreşlerin büyükler kategorisinde, sporcular birbirleriyle kıyasıya mücadele etti.

Güreşlerin en çok ilgi gören başpehlivanlık bölümünde ise finalde İranlı rakibi Celil Türmadi'yi yenen Fatih Yaşarlı, başpehlivanlığı kazandı.

Vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği güreşlerin ardından dereceye girenlere ödül ve madalyaları verildi.

Uzundere Belediye Başkanı Muhammet Halis Özsoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, güreşin ata sporu olduğunu ifade ederek, "Bu spor dalını yaşatmaya özen gösteriyoruz. Karakucak güreşlerine her geçen gün katılım artmakta, ulusal ve uluslararası alanda kendisini göstermiş güreşçilerimiz burada bulunmaktadır." diye konuştu.

Amaçlarının güreşi yaygınlaştırmak olduğunu vurgulayan Özsoy, gençlerin bu spora özendirilerek kötü alışkanlıklardan uzak tutulduğunu aktardı.

İLGİLİ HABERLER
İşitme engellilerin bayramını &quot;Bayrak&quot; şiiriyle kutladılar
YEREL

İŞİTME ENGELLİLERİN BAYRAMINI "BAYRAK" ŞİİRİYLE KUTLADILAR
Cumhuriyet Bayramı'nı buzda kutladılar
YEREL

CUMHURİYET BAYRAMI'NI BUZDA KUTLADILAR
Maçın ardından
YEREL

MAÇIN ARDINDAN

Futbol: TFF 1. Lig
YEREL

FUTBOL: TFF 1. LİG
Cumhuriyet Bayramı'nda bando ve mehteran coşkusu
YEREL

CUMHURİYET BAYRAMI'NDA BANDO VE MEHTERAN COŞKUSU
94. Uluslararası Uzundere Karakucak Güreşleri başladı
YEREL

94. ULUSLARARASI UZUNDERE KARAKUCAK GÜREŞLERİ BAŞLADI

Erzurum'da DEAŞ operasyonu: 22 gözaltı
YEREL

ERZURUM'DA DEAŞ OPERASYONU: 22 GÖZALTI
Erzurum'da ambulans şarampole devrildi: 5 yaralı
YEREL

ERZURUM'DA AMBULANS ŞARAMPOLE DEVRİLDİ: 5 YARALI
Erzurum Diplomasi Akademisi ders başı yaptı
YEREL

ERZURUM DİPLOMASİ AKADEMİSİ DERS BAŞI YAPTI
Canlı yayında robotik cerrahiyle prostat ameliyatı
YEREL

CANLI YAYINDA ROBOTİK CERRAHİYLE PROSTAT AMELİYATI
Doğu Anadolu için kuvvetli yağış uyarısı
YEREL

DOĞU ANADOLU İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI