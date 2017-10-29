Futbol: Süper Lig

Stat: Medical Park
Hakemler: Halis Özkahya, Kemal Yılmaz, Hakan Yemişken
Trabzonspor: Onur Recep Kıvrak, Pereira, Uğur Demirok, Durica, Mustafa Akbaş, Onazi, Okay Yokuşlu, Bero, Yusuf Yazıcı, Olcay Şahan, N'Doye
Galatasaray: Muslera, Mariano, Maicon, Denayer, Linnes, Tolga Ciğerci, Selçuk İnan, Ndiaye, Fernando, Feghouli, Gomis
Kırmızı kartlar: Dk. 45 Olcay Şahan (Trabzonspor), Dk. 45 Feghouli (Galatasaray)
Sarı kartlar: Dk. 15 Ndiaye, Dk. 28 Muslera (Galatasaray)
TRABZON (AA) - Süper Lig'de Trabzonspor-Galatasaray karşılaşmasının ilk yarısı 0-0 sona erdi.
4. dakikada Yusuf Yazıcı'nın sağdan kullandığı köşe vuruşunda, kaleci Muslera'nın çizgi önünde müdahale ettiği topu Mustafa Akbaş, yükselerek kafa ile kaleye doğru gönderdi. Daha sonra savunmanın uzaklaştırdığı topa Durica'nın vuruşunda, meşin yuvarlak üsten auta çıktı.
8. dakikada Yusuf Yazıcı'nın sağdan kullandığı serbest atışta, ceza alanı içinde iyi yükselen Uğur Demirok'un kafa vuruşunda, top kaleci Muslera'da kaldı.
9. Feghouli'nin sağdan yerden ortasında, savunmanın müdahale edemediği topu Onur ayaklarıyla Gomis'ten önce uzaklaştırarak tehlikeyi önledi.
24. dakikada Yusuf Yazıcı'nın sağdan kullandığı köşe vuruşunda, geriden gelerek iyi yükselen Okay Yokuşlu'nun şutunda, top direğin yanından auta çıktı.
28. dakikada Pereira'nın sağ taraftan kullandığı uzun taç atışında, Okay Yokuşlu'nun arkaya çıkardığı topu Mustafa Akbaş kaleye gönderdi ancak meşin yuvarlak üsten auta gitti.
43. dakikada Olcay Şahan, Galatasaray yarı alanında Ndiaye'yi düşürdü. Bu sırada iki takım oyuncuları arasında itişme yaşanırken hakem Halis Özkahya Trabzonspor'dan Olcay Şahan, Galatasaray'dan da Feghouli'yi kırmızı kartla cezalandırdı.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.