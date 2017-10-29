Maçın ardından

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MANİSA (AA) - TFF 1. Lig'de Ümraniyespor'a 2-0 mağlup olan Grandmedical Manisaspor'un teknik sorumlusu Hamit Cihan, kazanmak için çıktıkları müsabakadan mağlup ayrıldıklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Cihan, yaptıkları pas hatalarının hızlı oynamaya çalışmalarından kaynaklandığını ifade etti.

Rakibin toparlanmasına izin vermeden hızlı bir şekilde kaleye gitmeyi amaçladıklarını belirten Cihan, şöyle konuştu:

"Kazanmak için çıktığımız bir müsabakaydı. Oyuna baktığımızda kötü de bir müsabaka geçirmedik fakat rakibe vermiş olduğumuz birkaç pozisyon gol oldu. Yakaladığımız pozisyonları değerlendiremedik ve maalesef puan alamadığımız bir karşılaşma oldu. Ligdeki konumumuz bakımından oldukça endişe verici bir durumdayız. Önümüzdeki haftalarda puanlar kazanarak buradan kurtulmanın yoluna bakacağız."





- Ümraniyespor cephesi





Ümraniyespor Teknik Direktörü Bayram Bektaş ise yaptıkları geçişler ve dikine paslar sonrasında öne geçtiklerini kaydederek, "Oyunun büyük bölümünde kontrol bizdeydi ve golleri bulduk. Çok iyi mücadele ettik." ifadelerini kullandı.

Mücadelelerinden dolayı oyuncularını tebrik eden Bektaş, "Alt taraftakilerle puan farkını açmak veya korumak istiyorduk. Bugün bunu başardık." değerlendirmesinde bulundu.