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BOLU (AA) - Bolu'da yapılan Türkiye Trial Şampiyonası'nın 6. ayak yarışları sona erdi.

Bolu Belediyesi, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu ve Bolu Doğa Sporları ve Off-Road (BOLOFF) Kulübü iş birliğiyle düzenlenen organizasyonda takımlar, Çakmaklar mevkisinde 80 dönümlük alanda hazırlanan parkuda iki gün boyunca mücadele etti.

Açıklanan sonuçlara göre, birinciliği Adnan Ofluoğlu, Şenol Coşkun, Oğuz Kaan Öztürk ve Onur Uğur Özbek'ten oluşan AVC Osmanlı takımı, ikinciliği Seda Özkutlu, Şahhaydar Argaç, Ali Fuat Bilgin ve Mehmet Emir'den oluşan AYDOFF Trial ekibi, üçüncülüğü de Ender Altuntaş, Mehmet Özdemir, Ersin Yıldız ve Yasin Yıldız'ın yer aldığı TEMESİST takımı elde etti.

BOLOFF Kulübü Başkanı Burhan Turan, gazetecilere yaptığı açıklamada, yarışların çok iyi geçtiğini söyledi. Katılımcılara teşekkür eden Turan, "Türkiye Trial Şampiyonası'nın 6. ayağı Bolu'da sona erdi. Yapılan değerlendirme sonucunda ilk üçe giren takım ve sporcular belli oldu." dedi.