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Düzce'de otomobil direğe çarptı: 4 yaralı

29 Ekim 2017 Pazar, 21:10

DÜZCE (AA) - Düzce'de otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D-100 karayolu Cumhuriyet Mahallesi mevkisinde İstanbul yönüne giden Cemil Çaylak idaresindeki 14 DH 152 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.

Kazada, sürücü Çaylak ile otomobildeki Erol Baran, Nejat Yanık ve Özgür Cömert yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi ile Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Kaza nedeniyle yaklaşık yarım saat trafiğe kapanan D-100 karayolu, araçların yoldan kaldırılmasının ardından açıldı.

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