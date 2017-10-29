Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

ZONGULDAK (AA) - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde Zonguldak'ta Cumhuriyet yürüyüşü ve fener alayı gerçekleştirildi.

Zonguldak Belediyesi'nce düzenlenen etkinlik kapsamında, İstasyon mevkisinde toplanan vatandaşlar, ellerinde fenerler ve Türk bayraklarıyla Valilik binası önüne kadar yürüdü.

Belediye Başkanı Muharrem Akdemir, burada yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in kuruluşunun 94. yılını kutlamanın sevincini yaşadıklarını belirterek, "Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğini kimseyle tartışmam. Yüz yılı ve sonrasını görebilen lider ülkemize nasip oldu. Cumhuriyet zor şartlarda kuruldu. Cumhuriyet için hep beraber buradayız." diye konuştu.

Etkinliğe, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

- Ereğli

Ereğli Kaymakamlığı ve Ereğli Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte ise Bağlık Polis Merkezi önünde toplanan grup, ellerindeki meşalelerle marşlar eşliğinde Devrim Bulvarı'ndaki Atatürk Anıtı önüne kadar yürüdü.

Yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı etkinlikte, Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanlığı'nda görevli askerler, İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polislerin yanı sıra madenci kıyafeti ile dev Türk bayrağı taşıyanlar, vatandaşlardan yoğun alkış aldı.

Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, burada yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in kuruluşunun 94. yıl dönümünü kutlamanın heyecanını, coşkusunu ve onurunu yaşadıklarını vurgulayarak, "Bizler her türlü yokluğa, imkansızlıklara rağmen, hiçbir zaman kendimizi, öz güvenimizi kaybetmeden, bağımsızlığımızın müdahalesine müsaade etmeden, istiklal harbini kazanarak zaferle noktalamış bir Cumhuriyetin çocuklarıyız." ifadelerini kullandı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe girişimine, vatandaşların silahların önüne yatarak karşı çıktığını anlatan Uysal, şöyle konuştu:

"Bizler kahramanlık destanı yazan bir milletiz. Bizler bu milletin ortak değeri olan Cumhuriyetimizi korumak ve yaşatmak ve millet olarak ülkemizin geleceği için çok çalışmak ve Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi muasır medeniyetlerin ötesine çıkmak için el birliğiyle çalışmamız lazım."

Yürüyüşe, Kaymakam Nazım Madenoğlu, CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş, Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Aykut Manioğlu, başkan yardımcıları, meclis üyeleri, siyasi parti yöneticileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.