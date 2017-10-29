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BURSA (AA - Bursa'nın Nilüfer ve Yıldırım ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla "Cumhuriyet Yürüyüşü" düzenlendi.

Yıldırım Belediyesi tarafından gerçekleşen etkinlikte Kurtuluş Caddesi'nde toplanan vatandaşlara belediye tarafından Türk bayrağı ve meşale dağıtıldı.

Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali'nin de yer aldığı etkinliğe katılan vatandaşlar, ellerindeki meşaleler ve Türk bayraklarıyla marşlar söyleyerek Bayrak Alanı'na kadar yürüdü. Vatandaşlar burada Cumhuriyet tarihinin anlatıldığı yüksek teknolojiyle hazırlanmış video mapping gösterisinin izleneceği ve müzik grubu Kolpa ve şarkıcı Demet Akalın'ın konser vereceği alanı doldurdu.

Nilüfer İlçesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı Acıbadem Kavşağı'nda ise binlerce kişi, Nilüfer Belediyesince düzenlenen yürüyüşe katıldı.

Grup, ellerinde Atatürk posterleri ve Türk bayraklarıyla yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki Hastane Alanı'na kadar yürüdü. Etkinlik, sanatçı Kıraç'ın konseriyle devam etti.