2. Güz Günleri Köyceğiz Bisiklet Festivali

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MUĞLA (AA) - Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen Güz Günleri Köyceğiz Bisiklet Festivali tamamlandı.

Köyceğiz Belediyesi tarafından "Maceraya sen de katıl" sloganıyla düzenlenen festival kapsamında, 20 ilden 100 bisiklet tutkunu pedal çevirdi.

Etkinliğin son gününde, Döğüşbelen-Balcılar-Karabörtlen ve Döğüşbelen-Hamitköy etabı geçildi.

Bisiklet tutkunları, dört günde toplam 220 kilometre pedal çevirdi.

Köyceğiz Belediyesi Cittaslow (Sakin Şehir) Koordinatörü Halil Karanfiloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, festivalin hem katılımcılar hem de Köyceğiz’in tanıtımı açısından olumlu geçtiğini söyledi.

Bisiklet tutkunlarını en iyi şekilde ağırlamaya çalıştıklarını belirten Karanfiloğlu, "İlçemizim doğal ve tarihi yerlerini görme imkanı buldular. Bisiklet kullanımını arttırmak adına da güzel bir etkinlik oldu. Bu yönde çalışmalarımızı devam ettireceğiz." dedi.