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Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 4 yaralı

29 Ekim 2017 Pazar, 21:42

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sıddık Akaslan idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Şanlıurfa-Diyarbakır Karayolu Kızlar Kavşağı yakınlarında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada, sürücü Akaslan ve otomobildeki Yusuf Layık, Bilal Layık ve Kiraz Şaban yaralandı.

Yaralılar, 112 acil servis ekiplerince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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