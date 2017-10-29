Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 4 yaralı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Sıddık Akaslan idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Şanlıurfa-Diyarbakır Karayolu Kızlar Kavşağı yakınlarında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada, sürücü Akaslan ve otomobildeki Yusuf Layık, Bilal Layık ve Kiraz Şaban yaralandı.
Yaralılar, 112 acil servis ekiplerince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.