Yavru kedi için seferber oldular

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ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta bir otomobilin dingili ile amortisörü arasına sıkışan yavru kediyi, itfaiye kurtardı.

Mithatpaşa Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan vatandaşlar, kırmızı ışıkta bekleyen bir otomobilin altından kedi sesi geldiğini fark ederek, durumu sürücüye bildirdi.

Aracın altına bakan sürücü İdris Güllü, otomobilin dingili ile amortisörü arasına yavru bir kedinin sıkıştığı gördü. Kriko ve bijon yardımıyla kediyi sıkıştığı yerden kurtarmaya çalışan Güllü, başarılı olamayınca, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler, aracın altına girerek kısa sürede kediyi bulunduğu yerden kurtardı. İtfaiyeciler, daha sonra yürüyemediğini fark ettikleri yavru kediyi, tedavi için veterinere götürdü.

Sürücü Güllü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kırmızı ışıkta beklediği sırada iki kişinin kendisini uyardığını ifade ederek, "Araçtan inerek otomobilin altına baktım. Bijonun üçünü söktüm, birini sökemedim. Bijon sıkışmış. Olay yerine çağırdığımız itfaiye ekipleri, kediyi kurtardı." diye konuştu.

Kedinin otomobilin altında olduğu fark eden Begüm Yılmaz da sürücünün duyarlılık göstererek araçtan indiğini ve otomobilin tekerliğini sökmeye çalıştığını anlattı.

İtfaiye ekiplerine haber veren Edibe Akbel Kara ise sürücünün kediyi kurtarmak için çabaladığını ancak başarılı olamayınca durumu ekiplere haber verdiğini belirterek, kedinin durumunun iyi göründüğünü dile getirdi.

