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EDİRNE (AA) - Edirne Valisi Günay Özdemir, "Türk halkı milli ve manevi değerler için canını, kanını son damlasına kadar vererek bu değerleri koruma konusunda her türlü hassasiyeti gösterir. Geçmişte gösterdikleri gibi gelecekte de göstereceklerdir." dedi.

Özdemir, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir restoranda düzenlenen resepsiyonda yaptığı konuşmada, Türk halkının, büyük bir gayretle kurulan Cumhuriyet'i korumaya ve kollamaya devam ettiğini söyledi.

Milli günlerin önemine işaret eden Özdemir, "Türk halkı milli ve manevi değerler için canını, kanını son damlasına kadar vererek bu değerleri koruma konusunda her türlü hassasiyeti gösterir. Geçmişte gösterdikleri gibi gelecekte de göstereceklerdir. Geçmişte gösterdikleri gibi gelecekte de göstereceklerdir." diye konuştu.

Edirne halkının milli ve manevi değerlere bağlı olduğunu vurgulayan Özdemir, tüm vatandaşların Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Özdemir'in konuşmasının ardından pasta kesildi.



Resepsiyona, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Salim Afgün, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, kurum müdürleri, şehit yakınları ve gaziler ile davetliler katıldı.



- Edirne'de fener alayı



Edirne'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi.



Mimar Sinan Spor Salonu önünde bir araya gelen vatandaşlar, "Ne mutlu Türküm diyene", "Vatan sana canım feda" sloganları atarak Saraçlar Caddesi'ndeki Atatürk Anıtı önüne yürüdü.

Vatandaşlar, fener alayında Türk bayrakları ve Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafının yer aldığı büyük bir afiş taşıdı.



Belediye bandosu eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.



Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Atatürk'ün kurduğu ve şehitlerin vatan yaptığı ülke topraklarının bölünmesine asla izin vermeyeceklerini vurgulayarak, "Her kim ki bu güzel ülkenin bir taşını, bir karış toprağını bölmeye çalışırsa tıpkı geçmişteki gibi bütün Türk milletini karşısında bulacaktır. Her kim ki rengini şehitlerimizin kanından alan bayrağa bir laf söylemeye kalkışırsa karşısında büyük Türk milletini bulacaktır." ifadelerini kullandı.

Fener alayına, CHP Edirne teşkilatı ve vatandaşlar katıldı.