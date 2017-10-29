Futbol: Süper Lig

Stat: Medical Park
Hakemler: Halis Özkahya, Kemal Yılmaz, Hakan Yemişken
Trabzonspor: Onur Recep Kıvrak, Pereira, Uğur Demirok, Durica, Mustafa Akbaş, Onazi (Dk. 89 Hubocan), Okay Yokuşlu, Bero (Dk. 57 Abdülkadir Ömür), Yusuf Yazıcı, Olcay Şahan, N'Doye (Dk. 90+3 Castillo)
Galatasaray: Muslera, Mariano, Maicon, Denayer, Linnes, Tolga Ciğerci (Dk. 72 Yasin Öztekin), Selçuk İnan (Dk. 54 Rodrigues), Ndiaye, Fernando, Feghouli, Gomis (Dk. 54 Eren Derdiyok)
Goller: Dk. 49 N'Doye, Dk. 69 Yusuf Yazıcı (Trabzonspor), Dk. 86 Rodrigues (Galatasaray)
Kırmızı kartlar: Dk. 45 Olcay Şahan (Trabzonspor), Dk. 45 Feghouli, Dk. 90+1 Ndiaye (Galatasaray)
Sarı kartlar: Dk. 28 Muslera, Dk. 73 Maicon, Dk. 88 Rodrigues (Galatasaray)
TRABZON (AA) - Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor, sahasında lider Galatasaray'ı 2-1 yendi.
49. dakikada Trabzonspor golü buldu. Yusuf Yazıcı'nın soldan kullandığı serbest atışta, ceza alanında iyi yükselen Uğur Demirok topa kafayı vurdu. Kaleci Muslera'nın hamle yaptığı meşin yuvarlak, yan direkten oyun alanına döndü. Altıpas içinde topu önünde bulan N'Doye, sağ ayağıyla meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 1-0
51. dakikada N'Doye'un pasında sağ çarpazdan ceza alanına giren Okay Yokuşlu şutunu çekti. Kaleci Muslera, sol üst köşeye doğru giden topu kornere çeldi.
63. dakikada Ndiaye'nin soldan ortasında ceza alanında Eren Derdiyok'un kafa vuruşunda, top üstten auta çıktı.
69. dakikada Trabzonspor, farkı 2'ye çıkardı. Okay Yokuşlu'nun ara pasında sağ çaprazdan ceza alanına doğru hareketlenen Yusuf Yazıcı'nın şutunda, savunmada Denayer'in ayağına çarpan top, kaleci Muslera'nın üzerinden filelerle buluştu: 2-0
86. dakikada Galatasaray, farkı 1'e indirdi. Mariano'nun pasında sağ taraftan ceza alanına giren ve rakiplerinden sıyrılan Rodrigues, sert bir vuruşla topu filelere gönderdi: 2-1
89. dakikada Rodrigues'in ceza alanı dışından şutunda, kaleci Onur Recep Kıvrak iki hamlede topu kontrol etti.
90+1. dakikada Galatasaray'da ikinci sarı kartını gören Ndiaye, kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Trabzonspor, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.