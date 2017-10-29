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KIRKLARELİ/TEKİRDAĞ (AA) - Kırklareli ve Tekirdağ'da, Cumhuriyet Bayramı etkinliklerle kutlandı.

Kırklareli Belediyesi tarafından düzenlenen yürüyüşe, Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu ile vatandaşlar katıldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda başlayan etkinlikte, Türk Bayrağı ve Atatürk posteri açan gruptakiler, Karaumurbey ve Hastane Caddesi'nden Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'na yürüdü.

Kesimoğlu, yürüyüşün ardından yaptığı konuşmada, tüm vatandaşların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Kırklareli'de yaşayanların nabızlarının "Mustafa Kemal" diye attığını anlatan Kesimoğlu, 94 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasıyla bir tarih yazıldığını dile getirdi.

Çok heyecanlı olduklarını söyleyen Kesimoğlu, vatanı korumaya, kollamaya ve gerekirse vatan için can vermeye her zaman hazır olduklarını kaydetti.

Etkinlikte, daha sonra şarkıcı Göksel konser verdi.

- Valilikte resepsiyon

Öte yandan, Kırklareli Valiliği'nce Polis Sosyal Tesisleri'nde, Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu verildi.

Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi, burada davetlileri kapıda karşılayarak bayramlarını kutladı.

Resepsiyona, AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Piyade Albay Aydın Cihan Uzun, Adalet Komisyonu Başkanı Vahdet Yeltepe, Belediye Başkan Yardımcısı Adem Sevim, İl Emniyet Müdürü Erkin Adalar ile gaziler ve şehit aileleri katıldı.



Resepsiyonda, Vali Çiftçi ile gaziler ve şehit yakınları, üzerinde ''Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun'' yazan pasta kesti.

- Tekirdağ

Tekirdağ'da da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla "Fener Alayı" düzenlendi.



Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte, Köprübaşı Meydanı'nda toplanan grup, meşalelerle sahil dolgu alanına yürüdü.



Gruptakiler zaman zaman marşlar okuyarak, "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganları attı.



Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, yürüyüş sonrası yaptığı konuşmada, cumhuriyetin Türk milletinin kalbinde ilelebet yaşayacağını söyledi.



Cumhuriyetin 94. yıl dönümünü kutlamanın gururu ve sevinci içinde olduğunu aktaran Albayrak, "Türkiye Cumhuriyeti her zaman var olacaktır. Tekirdağ, Mustafa Kemal Atatürk'ün devrimlerine sahip çıkmıştır ve çıkmaya da devam edecektir. Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye'nin kalbidir. Bu kalp ebediyen atmaya devam edecektir." diye konuştu.



Konuşmanın ardından, Türk Bayrağı ve Atatürk silüetinin yansıtıldığı bir gösteri yapıldı.



Etkinliğe, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, CHP Tekirdağ İl Başkanı Recep Ökten ve vatandaşlar katıldı.



