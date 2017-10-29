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DENİZLİ (AA) - Denizli'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla "Cumhuriyet Yürüyüşü" gerçekleştirildi.

Atatürk Stadı önünden başlayan yürüyüşe, 26 sivil toplum örgütü ile siyasi partilerin oluşturduğu Denizli Demokrasi Platformu üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yürüyüş sırasında 500 metre uzunluğunda, 2 metre genişliğinde Türk bayrağı açıldı. Yürüyüş, Kıbrıs Şehitleri, Emek ve İstiklal caddeleri ile Gazi Mustafa Kemal Bulvarı boyunca devam etti. Onuncu Yıl Marşı'nın söylendiği yürüyüşte vatandaşlar, "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" ve ''Ne mutlu Türk'üm diyene'' sloganları attı. Yürüyüşe, güzergahtaki binalarda oturan vatandaşlar da alkışlarla destek verdi.

Öte yandan Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda düzenlenen konserde ise sanatçı Ferhat Göçer sahne aldı.