Öne Çıkanlar
Son Dakika
YEREL HABERLER  / MUĞLA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

29 Ekim 2017 Pazar, 22:31
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

MUĞLA (AA) - Muğla Valiliğince, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla resepsiyon verildi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi’ndeki resepsiyonda konuşan Esengül Civelek, şehitlere Allah’tan rahmet dileyerek, "Vatan ve millet uğruna canını seve seve feda eden tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun. Bizler de vatan ve millet için bayrak için Cumhuriyetin birikimlerine sahip çıkacağız." dedi.

Civelek, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşlarını, şehitleri, gazileri minnet ve şükranla andığını dile getirdi.

Vali Esengül Civelek, Muğla ve ilçelerinden resepsiyona katılan şehit yakınlarının bulunduğu masaları tek tek gezerek bir süre sohbet etti ve fotoğraf çektirdi.

Civelek, resepsiyon için hazırlanan pastayı ise 26 Mayıs'ta Van'ın Çaldıran ilçesinde, PKK'lı teröristlerin zırhlı askeri araca düzenlediği saldırıda şehit olan Çaldıran İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Kıvanç Cesur'un oğlu Demiralp Kıvanç Cesur ile 15 Temmuz’da Marmaris'te Cumhurbaşkanına suikast girişiminde şehit olan Nedip Cengiz Eker’in annesi ve şehit yakınlarına kestirdi

Resepsiyona, AK Parti Muğla Milletvekili Hasan Özyer, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel, Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mansur Harmandar, kaymakamlar, siyasi partiler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile şehit yakınları ve gaziler katıldı.

İLGİLİ HABERLER
2. Güz Günleri Köyceğiz Bisiklet Festivali
YEREL

2. GÜZ GÜNLERİ KÖYCEĞİZ BİSİKLET FESTİVALİ
Köyceğiz'de ikinci el pazarı
YEREL

KÖYCEĞİZ'DE İKİNCİ EL PAZARI
Bodrum'da fuhuş operasyonu
YEREL

BODRUM'DA FUHUŞ OPERASYONU
Muğla'da DEAŞ operasyonu
YEREL

MUĞLA'DA DEAŞ OPERASYONU
Cumhuriyet Bayramı'nı denizin altında kutladılar
YEREL

CUMHURİYET BAYRAMI'NI DENİZİN ALTINDA KUTLADILAR

Muğla'da sonbaharda deniz keyfi
YEREL

MUĞLA'DA SONBAHARDA DENİZ KEYFİ
Dalyan Caretta Run Yoga etkinliği
YEREL

DALYAN CARETTA RUN YOGA ETKİNLİĞİ

Bodrum'da yağışın ardından denizde kirlilik oluştu
YEREL

BODRUM'DA YAĞIŞIN ARDINDAN DENİZDE KİRLİLİK OLUŞTU
Cumhuriyet Bayramı denizin altında kutlandı
YEREL

CUMHURİYET BAYRAMI DENİZİN ALTINDA KUTLANDI
Muğla'da göçmen kaçakçılığı operasyonu
YEREL

MUĞLA'DA GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI OPERASYONU
2. Uluslararası Dalyan Caretta Run Maratonu
YEREL

2. ULUSLARARASI DALYAN CARETTA RUN MARATONU
2. Güz Günleri Köyceğiz Bisiklet Festivali
YEREL

2. GÜZ GÜNLERİ KÖYCEĞİZ BİSİKLET FESTİVALİ
Askeri gemi kapılarını halka açtı
YEREL

ASKERİ GEMİ KAPILARINI HALKA AÇTI
Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş Muğla'da
YEREL

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI KURTULMUŞ MUĞLA'DA
Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş Muğla'da:
YEREL

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI KURTULMUŞ MUĞLA'DA:
&quot;Yetişkin Gençler&quot; Türkiye Bocce Şampiyonası
YEREL

"YETİŞKİN GENÇLER" TÜRKİYE BOCCE ŞAMPİYONASI
18. Ulusal Uyku Tıbbı Kongresi
YEREL

18. ULUSAL UYKU TIBBI KONGRESİ