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MUĞLA (AA) - Muğla Valiliğince, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla resepsiyon verildi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi’ndeki resepsiyonda konuşan Esengül Civelek, şehitlere Allah’tan rahmet dileyerek, "Vatan ve millet uğruna canını seve seve feda eden tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun. Bizler de vatan ve millet için bayrak için Cumhuriyetin birikimlerine sahip çıkacağız." dedi.

Civelek, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşlarını, şehitleri, gazileri minnet ve şükranla andığını dile getirdi.

Vali Esengül Civelek, Muğla ve ilçelerinden resepsiyona katılan şehit yakınlarının bulunduğu masaları tek tek gezerek bir süre sohbet etti ve fotoğraf çektirdi.

Civelek, resepsiyon için hazırlanan pastayı ise 26 Mayıs'ta Van'ın Çaldıran ilçesinde, PKK'lı teröristlerin zırhlı askeri araca düzenlediği saldırıda şehit olan Çaldıran İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Kıvanç Cesur'un oğlu Demiralp Kıvanç Cesur ile 15 Temmuz’da Marmaris'te Cumhurbaşkanına suikast girişiminde şehit olan Nedip Cengiz Eker’in annesi ve şehit yakınlarına kestirdi

Resepsiyona, AK Parti Muğla Milletvekili Hasan Özyer, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel, Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mansur Harmandar, kaymakamlar, siyasi partiler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile şehit yakınları ve gaziler katıldı.