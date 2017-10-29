Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki:

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KAYSERİ (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "15 Temmuz gecesi yaşadığımız o olay, Avrupa Birliği'nden herhangi bir ülkede yaşanmış olsaydı, eminim ki Fransız İhtilali'ndeki dönüm noktası gibi onu bir dönüm noktası ilan ederler." dedi.

Kayseri Valiliğince 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir otelde düzenlenen resepsiyona katılan Özhaseki, gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhuriyet'in 94. yıl dönümünün büyük bir coşkuyla kutlandığını belirtti.

Cumhuriyet'in sonsuza dek yaşayacağına olan inancını dile getiren Özhaseki, "Cumhuriyet'i bize armağan eden bin bir zorluk içerisinde, alın teri ve kan dökerek bugünlere gelmemizi sağlayan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal etmiş tüm büyüklerimizi rahmetle anıyorum." diye konuştu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin son yıllarda üst üste yaşadığı olumsuzluklara rağmen dimdik ayakta olduğunu ve bu badirelerden güçlenerek çıktığını ifade eden Özhaseki, şunları kaydetti:

"Çelik adeta su almış gibi oluyor daha da güçleniyor. Bizim bu gücümüz ileriye bakarken bizi daha da ümitli kılıyor. Bundan sonra da önümüze hangi tür bela ve engel çıkarsa çıksın onlarında altından kalkmasını biliriz. İnsanlar iradesine, istikbaline, istiklaline, bayrağına, bağımsızlığına, vatanına, değerlerine sahip çıkıyorlar. 15 Temmuz gecesi yaşadığımız o olay Avrupa Birliği'nden herhangi bir ülkede yaşanmış olsaydı eminim ki Fransız İhtilali'ndeki dönüm noktası gibi onu bir dönüm noktası ilan ederler. Bizim millet olarak o gece göstermiş olduğumuz büyük direnci, çıplak göğüsümüzü kurşunlara hedef ederek sokağa çıkışımızı herhangi bir Avrupa ülkesinde bir toplum yapmış olsaydı şimdi onu kahraman ilan ederlerdi. Çok şükür biz istikbalimize de sahip çıktık. bundan sonra da çıkmaya devam edeceğiz."

- "Hiç kimsenin laiklikle bir problemin yok"

Özhaseki, bir soru üzerine, ana muhalefet "Laiklik elden gidiyor" iddiasının geçmişte kaldığını belirterek, "Son günlerde bunu söylemenin hiç pirim yapmadığını anlamışlardı ama yeniden ara ara depreşiyor ki sızıları söylüyorlar." ifadelerini kullandı.

CHP'nin bu iddialarını vatandaşların ciddiye almadığını dile getiren Özhaseki, kimsenin laiklikle problemi olmadığını söyledi. Özhaseki, şöyle devam etti:

"Eskiden olan problemler dindar insanlara yapılan baskı ve zulümden dolayıydı. Laiklikte, herkesin hür bir şekilde, eşit bir şekilde inançlarını yaşaması esas değil mi? Eskiden başı örtülü çocuk bu özgürlüğü yaşayamıyordu, okula gireceği zaman önü kesiliyordu. O zaman büyük bir kavga sebebiydi. Meclise giren o hanımefendiye yapılanları biliyorsunuz. Hep birlikte bas bas bağırmışlardı, dışarı atmışlardı, milletvekilliğini elinden almışlardı. Şimdi Mecliste başı açık da var, başı kapalı da hepsi de dostça geçiniyorlar. Şimdi soruyorum; bu manzara ortaya çıkınca laiklik güçlendi mi? Tehlikeye mi girdi? Başörtülü çocuklar istedikleri gibi okula gidebiliyorlar. Laiklik tehlikeye mi girdi? Cumhuriyet tehlikeye mi girdi? Yapmayın arkadaşlar böyle bir şey yok. Artık bizim ana muhalefetin bu istismardan bir an önce vazgeçmesi lazım. Doğrular üzerinden bir araya gelmemiz lazım. Onların da insanların inancına saygı göstermesi lazım."

- "Siyasi atraksiyon peşindeler"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerel seçimlerin erkene alınması çağrısıyla ilgili soru üzerine Özhaseki, CHP'nin samimi olmadığını söyledi.

Kılıçdaroğlu'nun Bakırköy sahilindeki yapılarla ilgili kendisine yönelik birtakım iddialarda bulunduğunu belirten Özhaseki, "El insaf, Allah'tan korksun. Kemal Bey bu kadar yalanı nasıl yan yana getiriyor, söylüyor ben merak ediyorum. Bakırköy sahilinde o yüksek katlı yapıların hiçbirisinin altında benim imzam yok." şeklinde konuştu.

Özhaseki, Kılıçdaroğlu'nun Kayseri Belediye Başkanlığı dönemine ait iddialarda da bulunduğunu, bunları hukuk önünde boşa çıkardığını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Ana muhalefetin insanlara ümit vermesi lazım, söylediklerinin hepsinin doğru olması lazım ki insanlar güvensinler. Zaten inandırıcılıkları olmadığı için bir yere çakıldılar oradan da ileri gitmiyorlar. Kendileri bilir. Güya bizim belediyelerimize yaptığımız bir işlemden dolayı bir cephe kazanmanın sevinci ve hevesiyle böyle bir şey teklif ediyorlar. Dün Sayın Cumhurbaşkanımız da söyledi, 'Hadi seçime' desek kaçacak delik ararlar. Sanki yarın belediye seçimi olsa insanlar bunların yapkıtları belediyeciliğe bakıp 'Aferim, ne güzel yaptılar bunlara mı dönelim' der. Yok öyle bir şey. Siyasi atraksiyon peşindeler Allah sonlarını hayır getire."

Resepsiyona Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Taner Yıldız, Hülya Nergiz, İsmail Tamer, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, diğer protokol üyeleri ve davetliler katıldı.