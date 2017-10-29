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AYDIN (AA) - Aydın, Uşak'ta ve Manisa'da fener alayı düzenlendi.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde belediye tarafından düzenlenen fener alayı Cumhuriyet Meydanı'nda başladı.

Yüzlerce İncirliovalının katıldığı yürüyüşte vatandaşlar tarafından "Ne mutlu Türküm diyene", "Vatan sana canım feda" ve "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganları atıldı ve çeşitli marşlar seslendirdi.

Yürüyüş, kalabalığın şehrin içinde dolaşıp tekrar Cumhuriyet Meydanı'na gelmesiyle son buldu.

- Uşak

Uşak'ta ise 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla CHP İl Başkanlığınca meşaleli yürüyüş düzenlendi.

CHP Uşak İl Başkanlığınca düzenlenen yürüyüş kapsamında Uşak Belediyesi önünde toplananlar, ellerinde meşalelerle "Mustafa Kemal'in askerliyiz" sloganı atarak, Atapark'a kadar yürüdü.

CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in 94. yılını kutlamanın sevinci içerisinde olduklarını söyledi.

Cumhuriyet'e sahip çıkmanın her Türk vatandaşının asli görevi olduğunu dile getiren Yalım, "Bugün ülkemizin doğum günü. 94 yılın anlamını buradaki vatandaşlar bir kez daha gösterdi." dedi.

- Manisa

Manisa ve Salihli ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında fener alayı ve Cumhuriyet Yürüyüşü düzenlendi.

Manisa merkezde Büyükşehir Belediyesince düzenlenen fener alayı ve Cumhuriyet Yürüyüşü için Sultan Camisi önünde toplanan Manisalılar, ellerinde fenerler ve Türk bayraklarıyla Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

Yürüyüş sonunda saygı duruşunda bulunuldu ve askeri bando ve mehter takımının eşliğinde İstiklal Marşı okundu, 10. Yıl ve İzmir marşları seslendirildi.

Katılımcılar, etkinlik sonunda Cumhuriyet coşkusunu Ankara havası eşliğinde ellerinde Türk bayraklarıyla oynayarak yaşadı.

Etkinliğe, Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Garnizon Komutanı Albay Güven Dere ile sivil toplum örgütlerinin temsilcileri de katıldı.

Salihli ilçesinde de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı ve Cumhuriyet Yürüyüşü düzenlendi.

Salihli Belediyesince düzenlenen etkinlikte bir grup atlının da bulunduğu katılımcılar, Atatürk Anıtı önünden başlayarak Kent Meydanı’na kadar yürüdü.

Belediye Başkanı Zeki Kayda, fener alayı sonunda yapığı konuşmada, "Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün önünde bir kez daha saygıyla eğiliyoruz. Salihlililer, Cumhuriyetimize her zaman olduğu gibi yine sahip çıktı, çıkmaya da devam edecek. Salihli halkına bu yoğun ilgiden dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

Kutlama havai fişek gösterisiyle sona erdi.