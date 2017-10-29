Şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Çamlıtepe Mahallesi Medine Sokak'ta seyir halindeki Hatice Güloğlu'nun kullandığı 07 YOE 92 plakalı otomobil, virajı alamayarak takla attı.
Şarampole devrilen otomobilde sürücü Güloğlu, bulunduğu yerde sıkıştı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sürücü Güloğlu, itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Güloğlu, Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Bir süre aksayan trafik akışı, otomobilin olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.