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ANTALYA (AA) - Antalya Valiliğince 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla resepsiyon verildi.

Vali Münir Karaloğlu ve eşi Sevim Karaloğlu, Kundu turizm merkezindeki bir otelde düzenlenen resepsiyonda davetlileri karşıladı.

Karaloğlu, törende yaptığı konuşmada, Cumhuriyetin şanlı tarihimizin çok önemli bir sayfası olduğunu belirtti.

Cumhuriyet döneminde yaşananları anlamadan, Cumhuriyetin kıymetinin de anlaşılamayacağının altını çizen Karaloğlu, şöyle konuştu:

"Birinci Dünya Savaşında, Çanakkale Savaşında neredeyse bütün varlığını kaybetmiş, yorgun bir imparatorluğun külleri üzerinden, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları 29 Ekim 1923'de Cumhuriyeti ilan ettiler. Hem Gazi Mustafa Kemal Atatürk hem de emeği geçen bütün atalarımızı rahmetle, minnetle yad ediyoruz. Cumhuriyeti ilan ettikten sonra problemlerimiz devam etti. Cumhuriyetle birlikte çok büyük bir mücadele, çalışma ve fedakarlıkla Cumhuriyeti bugünlere taşıdık. Cumhuriyet daha yeni kurulmuştu. 1929'da büyük ekonomik buhranda bu millet, Anadolu insanı aç kalmasın diye, zaman zaman çift sürecek hayvan bulamadığında kendisini çifte süren yağız Anadolu delikanlılarının da Cumhuriyetin temelinde çok büyük katkısı var."

- "94 yıldır bir mücadelenin içindeyiz"

Karaloğlu, emperyalistlerin 2. Dünya Savaşında Türkiye'yi savaşa sokmaya çalıştığını, 1990'lı yıllarda hain bir terör örgütü kurdurarak, gençlerin ellerine silah verdiğini vurguladı.

Hain terör örgütü FETÖ'nün 15 Temmuz'daki işgal ve darbe girişimiyle hem bağımsızlığa hem de Cumhuriyete kastettiğinin altını çizen Karaloğlu, "Bu millet nasıl Cumhuriyeti kurarken dik durduysa, bağımsızlığına düşkün davrandıysa, 15 Temmuz gecesi de Cumhurbaşkanımızın talimatıyla sokağa çıktı ve silahların, tankların, tüfeklerin önünde çıplak elleriyle direndi. 'Bitti mi?' Hayır bitmedi. Emperyalistlerin yeni bir oyunu var. Türkiye Cumhuriyetini güneyden bir terör koridoru ile çevrelemek istiyorlar. 'Buna izin verecek miyiz?' Elbette ki vermeyeceğiz. Büyük bir milletiz, güçlü bir ordumuz var." ifadelerini kullandı.

Vali Karaloğlu'nun konuşmasının ardından pasta kesimi yapıldı.

Resepsiyona, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, askeri erkan, şehit yakınları, gaziler, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.