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HATAY (AA) - Hatay Valiliği tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

Hatay Valisi Erdal Ata, Antakya'da bir otelde gerçekleştirilen resepsiyonda yaptığı konuşmada, 94 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından ilan edilen cumhuriyetin, Ata'nın en büyük eseri olduğunu ve Atatürk'ün "En büyük eserim" dediği cumhuriyeti Türk milletine emanet ettiğini söyledi.

Türk milletinin Ata'nın emanetini sonsuza dek koruyup kollayacağına ve hedef gösterdiği muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak için elinden gelen gayreti göstereceğine inandığını ifade eden Ata, "Çevremizdeki ülkelere baktığımız zaman demokrasinin, cumhuriyet rejiminin olmadığı ülkelerin halini hepimiz görüyoruz. 57 İslam ülkesi içinde en gelişmişi, kalkınmışı, insan hak ve özgürlüklerine en fazla değer veren ülke, Türkiye'dir. Bu da Atamızın kurduğu rejim sayesinde olduğunu asla unutmamamız gerekir. O nedenle milletçe cumhuriyete sahip çıkmalıyız, cumhuriyete karşı her türlü saldırılara 80 milyonun göğüs germesi gerekir." dedi.

Konuşmaların ardından 10'uncu Yıl Marşı eşliğinde cumhuriyetin 94'üncü yıl dönümü pastası kesildi.

- Yağmur altında fener alayı

Hatay Büyükşehir Belediyesince, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında kent merkezinde fener alayı düzenlendi.

Vali Ürgen Alanı'nda başlayan ve 2 kilometre boyunca devam eden etkinlikte ellerindeki fener, Türk bayrağı ve Atatürk posterleri ile yürüyen vatandaşlar, güzergah boyunca marşlar söyledi.

Etkinlik sırasında başlayan ve şiddetlenen yağmura rağmen yürüyüşlerini sürdüren vatandaşlar, daha sonra Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı önünde toplandı.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, burada yaptığı konuşmada, yağmura rağmen kendilerini bu anlamlı yürüyüşte yalnız bırakmayan herkese teşekkür etti.

Cumhuriyetin ilanının 94'üncü yıl dönümünde gerçekleştirdikleri fener alayı yürüyüşünün hayırlara vesile olmasını dileyen Savaş, "Cumhuriyetin kurulmasında emeği geçen başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Ruhları şad olsun." diye konuştu.

Fener alayına, Defne Belediye Başkanı İbrahim Yaman, CHP Hatay İl Başkanı Mehmet Güzelmansur, Meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile gaziler ve vatandaşlar katıldı.