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Şaka yaparken arkadaşını vurduğu iddiası

29 Ekim 2017 Pazar, 23:05

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde, şaka yaparken av tüfeğiyle arkadaşını öldürdüğü iddia edilen kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Eyüp T. (27) Gaziosmanpaşa Mahallesi Zafer Sokak'taki bir düğünde havaya ateş etmek amacıyla yanında av tüfeği getirdi.

Eyüp T, tüfeği şaka yapmak amacıyla Emir Baş'ın (15) üzerine doğrulttu. Bu sırada tüfeğin ateş alması sonucu Baş, yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Babaeski Devlet Hastanesi'ne götürülen Baş, ilk müdahalesinin ardından Kırklareli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Baş, burada tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili Eyüp T. gözaltına alındı.

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