3. Uluslararası Gençler Balkan Güreş Şampiyonası sona erdi

BURSA (AA) - Bursa'nın İznik ilçesinde sona eren 3. Uluslararası Gençler Balkan Güreş Şampiyonası'nda Türkiye, erkekler serbest ve grekoromen stillerde şampiyonluğa ulaştı.
Organizasyona, Türkiye'nin yanı sıra Bulgaristan, Romanya, Makedonya, Bosna Hersek, Ukrayna, Sırbistan, Arnavutluk ve Yunanistan'dan 160 sporcu katıldı.
Erkekler serbest stilde Türkiye birinci, Romanya ikinci ve Bulgaristan üçüncü oldu.
Türkiye, grekoromen stilde de ilk sırada yer alırken, Bulgaristan ikinciliği, Romanya ise üçüncülüğü elde etti.
Kadınlarda ise Romanya şampiyon olurken, Türkiye ikinci sırada yer aldı.