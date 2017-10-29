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Kastamonu'da 148 kaçak yakalandı

29 Ekim 2017 Pazar, 23:09

KASTAMONU (AA) – Kastamonu’nun Tosya ilçesinde bir tırda, Pakistan, Afganistan, İran, Irak ve Suriye uyruklu 148 kaçak yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun Kavşağı mevkisindeki uygulama sırasında Doğubayazıt’tan İstanbul’a giden 06 FY 2205 plakalı tırı durdurdu.

Tır dorsesinde, Pakistan, Afganistan, İran, Irak ve Suriye uyruklu 9’u kadın, 8’i çocuk 148 kaçak yakalandı.

Tıra el konulurken kimliği henüz belirlenemeyen araç sürücüsü gözaltına alındı.

Tosya İzzet Aksalur Spor Salonu'na götürüllen ve sağlık kontrolünden geçirilen kaçaklara yemek ikram edildi.

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