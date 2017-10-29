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Bilardo: Türkiye Pool Şampiyonası

29 Ekim 2017 Pazar, 23:11


ANTALYA (AA) - Türkiye Pool Bilardo Şampiyonası, Antalya'nın Kemer ilçesinde sona erdi.

Türkiye Bilardo Federasyonu (TBF) tarafından bir otelde düzenlenen şampiyonaya, 165 erkek ve 20 kadın olmak üzere toplam 185 sporcu katıldı.

Kadınlar ve erkekler kategorilerinde yapılan müsabakalar, 9 ve 10 top disiplinlerinde oynandı.

TBF Başkanı Ersan Ercan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şampiyonada çekişmeli ve güzel mücadeleler olduğunu belirterek, müsabakalar sonunda kadın milli takımı sporcularının belirlendiğini söyledi.

Ercan, erkek milli takımı için aralık ayında 16 sporcunun katılacağı bir turnuva daha yapmayı düşündüklerini ifade ederek, söz konusu organizasyonun ardından da milli takımı belirleyeceklerini kaydetti.

Pool bilardoda geçen sene uluslararası organizasyonlarda iki madalya kazandıklarını hatırlatan Ercan, 3 bant bilardoda da 11 madalya elde ettiklerini kaydetti.

Şampiyonada dereceye giren sporcular şunlar:

Kadınlar 10 top:

1- Eylül Kibaroğlu

2- İrem Öç

3- Gaye Taş

3- Elçin Bilgin

Kadınlar 9 top:

1- İrem Öç

2- Eylül Kibaroğlu

3- Elçin Bilgin

3- Hilal Pekdemir

Erkekler 10 top:

1- Ferdi Özdemir

2- Saki Kanatlar

3- Onur Yıldırım

3- Sami Köylü

Erkekler 9 top:

1- Onur Yıldırım

2- Sami Köylü

3- Bircan Çakır

3- Samet Değirmenci

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