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Tekirdağ'da trafik kazası: 1 ölü

29 Ekim 2017 Pazar, 23:23

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Tekirdağ-Edirne karayolunda Malkara istikametine seyir halinde olan Numan Arslantaş (21) yönetimindeki 59 KE 472 plakalı otomobil, aynı yönde giden Efkan Kaya'nın kullandığı 35 GE 3992 plakalı tırla çarpıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Tırın altına giren otomobilde sıkışan sürücü Arslantaş, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden kurtarıldı.

Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Arslantaş'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Tır şoförü Kaya ise gözaltına alındı.

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