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ARDAHAN (AA) - Ardahan'ın Hanak ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla atlı fener alayı geçişi yapıldı.



Hanak Belediyesince organize edilen etkinlik kapsamında, Kaymakamlık önünde toplanan grup, Atatürk Caddesi'nden geçerek ellerinde fener ve Türk bayraklarıyla belediye binasına kadar yürüdü.

Renkli görüntülerin ortaya çıktığı yürüyüşe çok sayıda vatandaş da at sırtında eşlik etti.

Hanak Belediye Başkanı Ayhan Büyükkaya, yaptığı konuşmada, Cumhuriyet Bayramı'nı çeşitli etkinliklerle kutladıklarını söyledi.

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün emanet ettiği en önemli değerlerden birinin cumhuriyet olduğunu aktaran Büyükkaya, "Cumhuriyet Bayramı'nı çeşitli etkinliklerle kutladık. Türkiye'nin her tarafında da aynı çoşku vardı."

Yürüyüşe, Hanak Kaymakamı Adem Uslu ve çok sayıda vatandaş katıldı.