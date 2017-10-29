Maçın ardından

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TRABZON (AA) - Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Trabzonspor'a 2-1 yenilen Galatasaray'ın teknik direktörü Igor Tudor, "10 maçlık periyotta bir karşılaşmayı kaybettik, bunu da yadırgamamak gerekir." dedi.

Tudor, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, kendileri için zor bir maça çıktıklarını belirterek, "Buraya futbol oynamaya geldik ama çok farklı şekilde maça hazırlanan bir rakip bulduk. Genel anlamda duran toplara odaklanan, uzun toplar oynayan ve ikinci toplarda mücadeleye odaklanan bir Trabzonspor vardı. Tabii ki tebrik ediyorum, sonuçta kazandılar." diye konuştu.

Ligde 10 maçı geride bıraktıklarını ifade eden Tudor, "10 maçla ne şampiyon oluyorsunuz ne de şampiyonluğu kaybediyorsunuz. Gerekli dersleri alacağız. Tekrar çalışıp kendimizi geliştirmeye odaklanacağız." ifadelerini kullandı.

Tudor, Bafetimbi Gomis'in oyundan alınmasıyla ilgili bir soru üzerine şunları kaydetti:

"Büyük ihtimalle 3 gün 'Niye Gomis çıktı' diye yazılacak. Olayı Gomis'in üzerine yıkmamamız lazım. Eren'e de saygı duymamız lazım. Gomis, forvet tipi olarak daha çok servis yapılması gereken bir oyuncu. O an ona gerekli servisi yapacak oyunu oynamadık. 10 kişiydik, Feghouli ve Belhanda'nın olmaması etkiledi. Benim oradaki amacım, Eren'i geriye koyarak defans arkası koşuya odaklanmaktı. O yüzden böyle değişiklik yaptık."





- "Saha içinde neler yapabileceğimize odaklanmalıyız"





Hırvat çalıştırıcı, bir gazetecinin 'Galatasaray'a operasyon yapılıyor. Farkın açılması istenmiyor.' şeklindeki iddialara ilişkin düşüncelerini sorması üzerine "Bir dram yapmak istemiyorum. Saha içinde neler yapabileceğimize odaklanmalıyız. Başkanımız, yöneticilerimiz var. Bunu onlara bırakmalıyız. Takım olarak bu tip konularda enerjimizi sarf etmeden saha içinde neler yapabiliriz ona odaklanmalıyız." diye konuştu.

Tudor, ligdeki ilk mağlubiyetlerini aldıklarını dile getirerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"10 maçlık periyotta bir karşılaşmayı kaybettik, bunu da yadırgamamak gerekir. Bugün Trabzonspor, uzun toplar, devamlı ikinci toplar için mücadele etti. Karşımızda top oynamaktan ziyade böyle bir futbol oynamaya çalışan takım bulduk. Bence artık böyle futbol kalmadı. Devre arasında takım arkadaşlarımızla da konuştuk. Bu maçı kazanmanın anahtarı, ikinci topları kazanmaktı. Kolay değil. Eğer bu futbol ile oynuyorsanız stoperleri oyuna koymam lazım. 90 dakika boyunca büyük mücadele var. Tabiri caizse kavga, dövüş vardı. Maçın bazı bölümlerinde iyi oynadık. Sonlarda 3. bölgeye getirdik ama final paslarında eksikliğimiz vardı. Doğru finali yapmada eksiklik yaşadık. Belhanda'nın cezalı olması, Feghouli'nin atılması, ikinci bölgedeki kalitemizi düşürdü. Burada anahtar olabilecek iki oyuncumuzdan yararlanamadık."