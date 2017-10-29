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TRABZON (AA) - Süper Lig'in 10. haftasında konuk ettiği Galatasaray'ı 2-1 yenen Trabzonspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, maçın başından sonuna kadar oynadıkları oyunla galibiyeti hak ettiklerini söyledi.

Çalımbay, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Galatasaray karşılaşmasının camia için önemine dikkati çekerek, "İyi bitirmek zorundaydık. Çünkü çok ihtiyacımız vardı. Taraftar da bizler de sıkıntılı günler yaşıyorduk. Böyle galibiyet, özellikle namağlup takımı yenmek önemliydi. Galibiyeti taraftarlarımıza armağan ediyoruz." dedi.

Maça iyi hazırlandıklarını ifade eden Çalımbay, "Ne konuştuysak, antrenmanda ne çalıştıysak hepsini arkadaşlar mükemmel uyguladı. Maçın başından sonuna kadar oynadığımız oyunla hak ettiğimiz bir galibiyeti aldık, mutluyuz." diye konuştu.





- "Kayserispor maçı bizim için çok önemli olacak"





Kayserispor ile gelecek hafta yapacakları maçın çok önemli olduğunu vurgulayan Çalımbay, şunları kaydetti:

"Galatasaray galibiyetinin anlam kazanması için Kayserispor maçını da en iyi şekilde bitirmemiz gerekiyor. Arkadaşlarımızın mücadelesi beni çok memnun etti, ilerisi için daha iyi şeyler düşünmeye başladık. Lig, uzun bir maraton. Bu yakaladığımız tempoyu devam ettirmemiz gerekiyor. Öncelikle hedefimiz, ilk yarıda kalan 7 maçımızı iyi şekilde bitirmek. İkinci yarı Trabzonspor takımı bambaşka olacak. Bambaşka taktikle oynayacağız. Hedefimiz varsa kendi sahamızdaki maçları kazanmamız gerekiyor."

Çalımbay, Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor'un maç sonunda Trabzonspor'un oyun anlayışını eleştiren açıklamalarına ilişkin ise şunları söyledi:

"Kendi yorumu. Madem öyle, ona göre tedbir alabilirdi. Rakibi iyi tanıdığımız için tedbir aldık. Antalya'daki maçta bir kornerleri yoktu. Biz çıkıp 'Şunu bunu yaptık.' demedik. Nasıl galip geldiysek onun da takıma, Trabzonspor camiasına saygı göstermesi gerekir. Bizim Galatasaray'a saygımız sonsuz. İyi oyunculardan kurulu takım ama onun dediği gibi oynamadık. Biraz daha dikkatli olabilsek daha farklı kazanabilirdik. N'Doye daha hazır olsa sonuç farklı olurdu. Her yerde mücadele ettik, pas yapmaya çalıştık. Bence hocanın tersine daha iyi işler yaptık."

Çalımbay, futbolcuların bu galibiyetle 'oh' dediğini ve rahatladığını vurgulayarak, "Çalışmaya devam edeceğiz. Kadro fazlalığından dolayı oynamayan oyuncular var. Adaletli davranacağız. Kimin hakkıysa o arkadaşlara şans vereceğiz. Devreye kadar bazı düşüncelerimiz olacak, onları yönetimle paylaşacağız." ifadelerini kullandı.