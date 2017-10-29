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Tekirdağ'da bıçaklı kavga

29 Ekim 2017 Pazar, 23:53
Tekirdağ'da bıçaklı kavga

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada, bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kemalettin Mahallesi Şadırvan Sokak'ta yürüyen Sezer Türk ve Fatih Kölemen, aralarında daha önceden husumet olduğu öğrenilen H.P. ile karşılaştı. Çıkan kavgada, H.P, Türk ve Kölemen'i bıçakla yaraladı.

Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kölemen, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hastanede tedavi altına alınan Sezer Türk'ün durumunun da ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Olayın ardından Çorlu Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim olan H.P'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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