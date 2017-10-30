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3. Dalaman Yeşil Elmas Bisiklet Festivali

30 Ekim 2017 Pazartesi, 00:04


MUĞLA (AA) - Muğla'nın Dalaman ilçesinde düzenlenen 3. Dalaman Yeşil Elmas Bisiklet Festivali, 3. Dalaman MTB Dağ Bisiklet Yarışı ile sona erdi.

Dalaman Belediyesi ve Dalaman Bisiklet Derneği (DABİSDE) tarafından düzenlenen festivalde, çeşitli illerden farklı yaşlarda 150 bisiklet tutkunu pedal çevirdi.

Etkinliğin son gününde, 3. Dalaman MTB Dağ Bisikleti Yarışı yapıldı. Yarış sonunda, 60 kilometre erkekler 19-29 yaşta İbrahim Gülmer, 30-39 yaşta Tolga Gök ve 40-49 yaşta Sezgin Milli birinci oldu. 30 kilometre kadınlarda ise İrem Harika Tıkıroğlu birinciliği elde etti.

Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Şaşmaz, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yarışa birçok ilden milli sporcuların yanı sıra amatör lisanslı bisikletçilerin katıldığını söyledi.

Dereceye giren sporcuları tebrik eden Şaşmaz, "Çok keyifli bir festival geçirdik. Tanıtım ve spor turizmi açısından da çok önemliydi. Katılımın önümüzdeki yıl daha da artacağının sinyalini aldık. Amacımız festivalimizi uluslararası boyuta taşımak." diye konuştu.

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