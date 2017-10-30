Kocaeli'de hafif ticari araç devrildi: 2 yaralı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Derince ilçesinde hafif ticari aracın takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.
Anadolu otoyolundan İstanbul yönüne giden Yasemin Koç idaresindeki 55 JT 760 plakalı hafif ticari araç, Derince Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bankete çarptı.
Çarpmanın etkisiyle takla atan araç, bir süre sürüklendikten sonra ters döndü. Kazada, sürücü Koç ve araçta bulunan Özcan Aslan yaralandı.
Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, Körfez Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle Anadolu otoyolunun İstanbul istikameti bir süre trafiğe kapandı. Otoyolda oluşan uzun araç kuyrukları, kaza yapan aracın kaldırılmasının ardından sona erdi.
Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.