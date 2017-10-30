Öne Çıkanlar
Son Dakika
YEREL HABERLER  / KOCAELİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Kocaeli'de hafif ticari araç devrildi: 2 yaralı

30 Ekim 2017 Pazartesi, 00:08
Kocaeli'de hafif ticari araç devrildi: 2 yaralı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Derince ilçesinde hafif ticari aracın takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.

Anadolu otoyolundan İstanbul yönüne giden Yasemin Koç idaresindeki 55 JT 760 plakalı hafif ticari araç, Derince Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bankete çarptı.

Çarpmanın etkisiyle takla atan araç, bir süre sürüklendikten sonra ters döndü. Kazada, sürücü Koç ve araçta bulunan Özcan Aslan yaralandı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, Körfez Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Anadolu otoyolunun İstanbul istikameti bir süre trafiğe kapandı. Otoyolda oluşan uzun araç kuyrukları, kaza yapan aracın kaldırılmasının ardından sona erdi.

Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İLGİLİ HABERLER
Şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
YEREL

ŞARAMPOLE DEVRİLEN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI
&quot;5. Cumhuriyet Koşusu ve Çocuk Maratonu&quot;
YEREL

"5. CUMHURİYET KOŞUSU VE ÇOCUK MARATONU"
Donanma gemileri ziyarete açıldı
YEREL

DONANMA GEMİLERİ ZİYARETE AÇILDI
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
YEREL

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI